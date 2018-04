Jak prezident promlouvá do sestavování vlády? Odpovídal Jiří Ovčáček

Pan prezident Zeman řekl v roce 2016: "Jestliže jsem odhadoval, že objem čínských investic letos bude 45 miliard, hluboce jsem se zmýlil, je to jenom na tento rok 95 miliard." ČNB ale tento rok informovala, že čínské investice u nás loni klesly na 6 miliard, což je zhruba polovina oproti roku 2016. Už si pan prezident sehnal reálná čísla? Je pan prezident spokojený s takovým výsledkem jeho ekonomické diplomacie?

Jak to vypadá s hledáním Peroutkova článku nyní?

Host chatu

Dobrý den, už jsem mnohokráte uvedl, že článek po rozhodnutí soudu, který zohlednil mnou předložené důkazy, nehledám. Cituji z rozsudku, Jménem republiky: Smyslem Prezidentova projevu bylo mj. upozornit na to, že ani v době nastupujícího fašismu ve 2. polovině 30. let minulého století nebylo toto riziko vnímáno většinou tehdejších evropských elit dostatečně obezřetně. Prezident nikdy nezpochybňoval Peroutkův význam, hodnotu jeho osobnosti a postoj k totalitním režimům, ovšem právě i ostatní v projevu zmiňovaní (Churchill a Hamsun) prohlédli až následně, a to je podstatou Prezidentova hodnotícího soudu.