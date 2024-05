Jiří Pavel Kafka utekl před nacisty díky Wintonovi, létal u RAF

Jiří Pavel Kafka, který se 2. května dožívá 100 let, se v dětství spolu s bratrem dostal v rámci transportů organizovaných Nicolasem Wintonem do Británie a v roce 1942 vstoupil do armády. Nejprve sloužil v československé pozemní jednotce a poté působil jako letec 311. československé bombardovací peruti RAF. Po válce se vrátil do Československa, v roce 1947 odešel znovu do Británie a žil tam s přestávkou v 60. letech, kdy pobýval v Izraeli, až do pádu komunistického režimu v Československu. Od roku 1990 žije v Praze.

Jiří Pavel Kafka se narodil 2. května 1924 v Praze. Rodina byla židovského původu, otec pracoval jako advokát a zároveň byl předsedou Židovské obce v Praze, matka zůstala v domácnosti. Po útěku do Anglie žil s bratrem nejprve v táboře pro uprchlické děti, poté se dostali do škol, nakonec ale odešel do učení do firmy Sigmund Pumpy.

V červnu 1942 vstoupil do armády. Přibližně tři měsíce sloužil v pozemní československé armádě, prodělal základní výcvik a poté byl vybrán do Royal Air Force (RAF). Byl zařazen jako střelec a radista ve 311. peruti, ve které sloužil od září 1942 do září 1945. Podle svých vzpomínek pro projekt Paměť národa se nikdy nedostal do žádného boje a ani do žádného velkého nebezpečí. Kafka bránil konvoje proti německým ponorkám hlavně mezi Anglií a Skandinávií a dalším úkolem bylo kromě doprovodu likvidovat nepřátelské lodě a ponorky.

Po válce se vrátil do Československa a shledal se s maminkou, která přežila ghetto v Lodži i Osvětim. Otec válku přežil v Anglii.

Loni mu prezident Petr Pavel Medaili Za hrdinství.