Jsme slaboši, muslimům k smíchu, říká Dukův tajemník

Ekonomické migranty bychom do Evropy neměli pouštět. Nejsou ale hlavním nebezpečím. Tím je způsob, jakým lidé na Západě uvažují. Odklon od tradičních hodnot a rozmach politické korektnosti působí to, že naše civilizace slábne a stává se zranitelnou, říká Milan Badal v rozhovoru pro nové vydání časopisu TÝDEN. Tajemník Dominika Duky a muž, podle něhož jsou islamismus a islám totéž.

Dochází podle vás ke stěhování národů?

Já myslím, že je to zřetelné. Chudší národy šly vždy tam, kde se lépe uživily. Pochopitelně se vyprázdní oblast pouští. Přitom když pojedete do Izraele, zjistíte, že do velké míry se ta oblast dala kultivovat, mají tam kibucy. Kdežto jejich sousedi si nedají práci s tím, aby tam natáhli vodovody, a dělají revoluce. Je to o pracovitosti a přístupu. My z takového falešného křesťanského přístupu necháváme ty lidi myslet si, že stačí sedět a čekat na pomoc. Jak se ale říká: Není dobré někomu rybu dávat, lepší je naučit ho ryby chytat. Migrantům doteď stačilo ležet pod stromem a jíst, nemuseli shánět peníze na topení a platit ČEZ. Tady pak ke své hrůze zjišťují, že budou muset něco dělat.

Většina běženců mířících do Evropy jsou muslimové. Vy jste v roce 2016 po útoku na kostel ve francouzském městě Saint-Étienne-du-Rouvray řekl, že islamismus a islám je totéž, a vyvolal tím vzrušené reakce. Pořád si to myslíte?

Pořád tvrdím, že islamismus vyrůstá z islámu a že islám a priori není přátelské náboženství. Když se podíváte do Bible, nikde tam není výzva k nenávisti, k ničení nepřátel a podobně, v Koránu ano. Svatá válka se provozuje různými prostředky, bojovými i nebojovými. Takhle to oni vnímají. Je to jiné vidění světa. Myslet si, že přijdou sem a budou se na svět dívat jako my? No nebudou, v žádném případě, protože jejich vnitřní povinností je nás přečíslit a hlásat tady svoje zákony. Říkají to veřejně, takže víme, do čeho jdeme, a měli bychom si to umět spočítat.

Myslíte, že platí přímá úměra více migrantů - více teroristických útoků? Potažmo že vzroste kriminalita? V Německu je nyní nejnižší za pětadvacet let.

Nevím, jestli je to přímá úměra. Pokud jde ale o kriminalitu, statistiky hovoří dost jednoznačně. Kvůli lidem, kteří sem přicházejí, museli v některých zemích mnohou trestnou činnost přejmenovat, aby to nevolalo do nebe. To také o něčem svědčí. Podívejte se na výroční zprávy našich věznic, kolik je tam podáváno halal jídel. A proč se ta čísla najednou přestala zveřejňovat.

Tvrdíte, že islám je světovládný. Ale to křesťanství přece taky, nebo ne?

Křesťanství není světovládné. Je to náboženství, které má za úkol zvěstovat spásu, zvěstovat ji všem národům. Ale ne je k tomu přivést násilím.

Třeba v Jižní Americe v době zámořských objevů to ale bylo dost drsné...

Víte, kdo první začal psát o indiánech? Bartolomé de las Casas. Dominikán, právník, který má obrovskou zásluhu na tom, že indiáni začali být vnímáni jako rovnocenná Boží stvoření, kterým se má spása zprostředkovat. A ne aby je k tomu někdo jako conquistadoři nutil. To vůbec nebylo samozřejmé. Vždyť ti indiáni nebyli bráni jako plnohodnotní lidé. Proto se s nimi zacházelo, jak se s nimi zacházelo. Excesy tam samozřejmě byly. Ale těžko to porovnávat a tvrdit, že islám z tohoto vyroste. To už by z toho vyrůst musel, i když mají šest set let zpoždění. Nemyslím si, že by dneska v době sdělovacích prostředků nevěděli, jak se věci mají.

Nebylo by podle vás lepší, kdyby muslimové v Boha vůbec nevěřili?

Jen ať si věří, to jim neberu a nemůžu, ale neměli by to vnucovat. Já se setkal s jedinou tolerantní muslimskou zemí a to je Maroko. Tamní králové měli za ministry křesťany a židy a nenutili je ke konverzi. Proč máme mít otevřenou náruč, když jsou ale zároveň desítky islámských zemí, kde nemůžu ani kýchnout, kde není žádný kostel? Oni si hlídají čistotu víry daleko více než my. Naše víra je nemocná, zesláblá, Evropa umírá, křesťanství se přesouvá do Latinské Ameriky. Jsme teď slaboši, jsme jim k smíchu.

