Jsou čtyři scénáře vývoje covidu, na podzim asi dojde ke zhoršení, uvedl Maďar

Existují čtyři scénáře dalšího vývoje epidemie covidu-19. Pravděpodobně na podzim nastane zhoršení, bude stoupat reprodukční číslo, ale epidemie nezatíží nemocnice. Pak je možné vývoj udržet měkkými opatřeními. Na diskusi zástupců oboru hotelnictví a gastronomie (HoReCa) a vládních představitelů to v pátek řekl epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle Maďara je málo pravděpodobný scénář, že nastane útlum epidemie. "Tomu nevěřím, tak naivní nemůžeme být," řekl epidemiolog. Další možností je, že infekce bude postihovat lokální ohniska a kolektivy neočkovaných. Za předpokladu dobré proočkovanosti se ale nebude šířit plošně.

Za poměrně pravděpodobný označil Maďar scénář, že na podzim se zhorší epidemiologická situace a bude stoupat reprodukční číslo. To udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Nyní je dlouhodobě pod hodnotou jedna, což znamená, že epidemie klesá. "Epidemie je rizikovější v zimních obdobích o desítky procent," řekl Maďar. Tento scénář počítá s tím, že by se zhoršení situace neprojevovalo v nemocnicích, tedy že by nemocnice nebyly zahlceny lidmi s těžkým průběhem onemocnění. Pak by podle Maďara bylo možné udržet epidemii pomocí měkkých opatření.

Nejhorší variantou by bylo to, že bude stoupat epidemie a zároveň se to projeví v nemocnicích. Podle Maďara je rizikem, že část nejstarší populace stále není očkována. Potřeba je podle něj přesvědčit i mladší lidi, kteří nevnímají covid-19 jako riziko, aby se očkovat nechali. Podle Maďara například ve Velké Británii klesá průměrný věk hospitalizovaných, v nemocnicích končí kvůli covidu i děti.

Jako další riziko pro vývoj epidemie označil Maďar variantu delta, která je známá jako indická. "Od momentu importu do země (...) má tendenci za měsíc až dva vytlačit britskou variantu," konstatoval. Před touto mutací jsou navíc podle něj chráněni jen lidé, kteří dostali obě dávky očkování.