K uzákonění odsunu sovětských vojsk jako významného dne bude vláda asi neutrální

Sporná předloha

Dětské skupiny by se podle aktuální dohody neměly měnit na jesle, uvádí Piráti a STAN

Dětské skupiny by se neměly přeměnit na jesle. Nadále do nich budou moci podle dohody chodit i děti starší tří let, věková hranice by měla zůstat až do... více