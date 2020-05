Kadeřníci, manikérky a pedikéry budou muset nosit roušku i štít

Kadeřníci, manikérky a pedikérky budou muset nosit roušku i ochranný štít. Nutné bude sledovat teplotu těchto pracovníků, při tělesné teplotě nad 37 stupňů nebudou moci pracovat, platí to i pro další symptomy nákazy novým koronavirem. Mezi zákazníky budou muset být dvoumetrové rozestupy, což platí i pro čekací zóny. Na tiskové konferenci k novým bezpečnostním a hygienickým standardům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kadeřníci si budou muset před každým dalším klientem vyměnit rukavice, mezi výměnou si podle Vojtěcha navíc mají dezinfikovat ruce virucidním prostředkem. Povinnost jednorázových rukavic platí také pro manikérky, pedikérky, ale nevztahuje se na maséry.

Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo, pravidelně by se měly dezinfikovat a čistit i další povrchy, zejména kliky či zábradlí, kde se lidé častěji dotýkají. Pro zákazníky by měla být v provozovnách k dispozici dezinfekce, o bezpečném pohybu v salonech by měli být lidé provozovateli služeb informováni.

Vojtěch doporučil v provozovnách zavedení objednávkového systému na konkrétní čas, aby se lidé v místech neshlukovali. Většina služeb už takto funguje.

Kadeřnictví, holičství, manikúra, pedikúra, solária, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby budou moci po nucené pauze za dodržení výše stanovených pravidel zahájit provoz 11. května. Původní vládní harmonogram s jejich otevřením počítal od 25. května. Díky příznivé epidemiologické situace kabinet plán uvolňování restrikcí zrychlila.