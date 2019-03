Kamion srovnal část rodinného domu se zemí

Škodu 1,5 milionu korun způsobil v úterý dopoledne náraz kamionu do rodinného domu v Lažánkách na Blanensku. V úterý o nehodě informovala mluvčí policie Petra Hrůzová. Zdravotníci ošetřili jen řidiče kamionu a převezli ho do boskovické nemocnice, řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. V domě nikdo nebyl. V místě je uzavřená komunikace a platí objízdná trasa.

Kamion poškodil dva domy i sloup elektrického vedení. "Dohromady je škoda kolem 1,5 milionu korun. Na vozidle je to 600 tisíc korun, na jednom domě 800 tisíc korun, druhý dům byl poškozený lehce a škoda je asi 20 tisíc korun a další škoda vznikla na sloupu veřejného osvětlení," uvedla Hrůzová.

Zranění řidiče ročníku 1993 by neměla být těžká. Podle dechové zkoušky nepil před jízdou alkohol, doplnila Hrůzová. Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška uvedl, že se odpoledne podařilo kamion z domu vyprostit. "Vůz je ale stále ještě na místě a zajišťuje to tam odtahová služba. My jsme stabilizovali objekt pomocí speciálních tyčí. Vše bylo pod dohledem statika," řekl Mikoška.

Vesnicí Lažánky, místní částí Blanska, vede silnice druhé třídy z okresního města do Jedovnic a dále do Vyškova. Momentálně je neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes Olomučany.