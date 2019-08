Kandidát na ministra Šmarda bude respektovat verdikt šéfa strany

Kandidát sociálních demokratů na ministra kultury a novoměstský starosta Michal Šmarda uvedl, že bude respektovat jakékoli rozhodnutí předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Vyjádřil se tak poté, co mluvčí Hradu Jiří Ovčáček oznámil, že Šmarda není podle prezidenta Miloše Zemana kompetentní pro výkon funkce ministra kultury. Ovčáček na facebooku napsal, že by šéf ČSSD měl prostřednictvím předsedy vlády navrhnout jako ministra jiného kandidáta.

Šmarda, který je na dovolené, v sms zprávě uvedl, že je na Janu Hamáčkovi a premiérovi Andreji Babišovi, aby se dohodli na dalším postupu. Spor o nového ministra trvá čtvrt roku.

"Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky," uvedl Ovčáček. "Proto prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady," dodal.

Hamáček v reakci na to napsal, že ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. Zeman by měl postupovat podle ústavy, dodal Hamáček.

Dřívější ministr kultury Antonín Staněk v půli května podal demisi po kritice odborné veřejnosti, jež se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Zeman s odvoláním několik týdnů otálel, ústavní právníci mluvili o porušování ústavy. Ani poté, co Staňka odvolal, ale nejmenoval nového ministra. Šmardu několikrát kritizoval. Poukázal na to, že má jen středoškolské vzdělání a žádné zkušenosti s kulturou. Řízením ministerstva kultury je nyní pověřený ekonomický náměstek René Schreier.