Kauza Vidkun pokračuje výslechem svědků, předvolán byl Uličný

Svědeckou výpovědí bývalého šéfa olomoucké Generální inspekce Bezpečnostních sborů (GIBS) Tomáše Uličného otevřel olomoucký krajský soud jednání v korupční kauze Vidkun. Uličný byl jedním z lidí odposlouchávaných v případu, v říjnu 2015 byl zadržen. Obviněn ale není. Kauzu postavenou na vynášení a ovlivňování trestních spisů označil za snahu o sesazení policejního prezidenta a výměnu personálu ve vysokých pozicích GIBS. K soudu přišel také obžalovaný podnikatel Ivan Kyselý. Kvůli zdraví se omluvil z dalších jednání.

Uličný u soudu popřel, že by komukoliv předával spisy či někoho instruoval, jak má ovlivnit trestní stíhání. "Šlo o sesazení policejního prezidenta a výměnu personálu ve vysokých pozicích GIBSu. Brali mě jako podezřelého a chtěli mi uškodit," uvedl dnes u soudu Uličný. Podotkl, že byl odposloucháván a sledován od července 2014; 13. října 2015 při policejní razii v kauze Vidkun byl zadržen.

Uličný připustil kontakty s obžalovaným bývalým krajským policejním náměstkem Karlem Kadlecem. "Vídali jsme se velmi často, chodili jsme na kafe, jednou týdně. Věděl jsem, že Kyselý s Kadlecem jsou kamarádi. Kadlec se chlubil, že s ním chodí na tenis, věděla to půlka města, on se s tím netajil. Všichni věděli, že je společensky aktivní. Já společensky aktivní nebyl. Neměl jsem žádné poznatky, že by se choval nestandardně a protiprávně. Říkal jsem mu, aby brzdil a byl opatrný a nedával všanc své dobré jméno," podotkl Uličný.

U soudu uvedl, že věděl dopředu, že se něco chystá. Dozvěděl se to od Kadlece, který jej prý v roce 2015 varoval. "Kadlec mi řekl, že je něco špatně, že se chystá nějaká past. Varoval mě, že ÚOOZ se mě chystá trestně stíhat," podotkl Uličný. Domovní prohlídka u něj prý byla pod záminkou, že umožnil Kyselému seznámit se spisy vedeným na GIBS, což popřel.

Olomoucká GIBS Kadlece kvůli úzkým vazbám s vlivným podnikatelem Kyselým a jeho podnikáním na realitním trhu vyšetřovala v roce 2012. Vyšetřování však odložila. Uličný dnes u soudu řekl, že věc nevyšetřoval ani neprozradil. Kadlec prý za ním přišel už s tím, že o tom ví.

Svědků je k soudu voláno přes tři desítky. "V úterý bude svědčit Ivan Langer a Zdeněk Pokorný, kolega pana Uličného z GIBSu. Poté přijdou na řadu svědci, kterých se týká základ věci, jako jsou policisté. V dalších týdnech přijdou na řadu svědci z jednotlivých kauz, které se objevují v obžalobě," řekl dnes ČTK soudce Lýsek. K výpovědi se dosud nedostal obžalovaný Kyselý, dnes k soudu došel, ale omluvil se, že ze zdravotních důvodů není schopen výpovědi a ihned odešel. "Je to jeho právo. Procesně s tím nemůžu nic dělat, v některých případech to může být otázka taktiky obhajoby. Tady ale aktuálně lékařská zpráva tvrdí, že pan Kyselý má zdravotní problémy," uvedl soudce Lýsek.

V kauze Vidkun, která postihuje podle žalobce ovlivňováni devíti trestních kauz, je obžalovaný z podplácení bývalý hejtman Jiří Rozbořil, někdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec čelí obžalobě ze zneužití pravomocí. Kadlec je navíc obžalovaný z přijetí úplatku. Olomoucký podnikatel Ivan Kyselý je obžalovaný z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby.