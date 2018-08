Družstvo Svatopluk se obrátilo na znalecké ústavy v Praze a Brně

Bytové družstvo Svatopluk, které sdružuje bývalé klienty H-Systemu z Horoměřic u Prahy, navrhuje, ať nový znalecký posudek týkající se ceny nemovitostí, v nichž žijí, vypracuje znalecký ústav v Praze či Brně. Právník družstva Lubomír Kincl řekl, že v pondělí zašle věřitelskému výboru souhrnný návrh. Nový posudek by se měl podle Kincla vyjádřit k posudku z roku 2010, který nechal vypracovat konkurzní správce společnosti H-System Josef Monsport.

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Rozestavěné nemovitosti si sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu, takže jim byty nepatří. Na vypracování nového znaleckého posudku se strany dohodly na konci července. Měly by stanovit, jaký znalecký ústav, jak a k jakému datu bude bytové domy a pozemky oceňovat. Dohoda na posudku by měla být zárukou, že ho žádná ze stran nebude kritizovat.

Kincl uvedl, že věřitelskému výboru, který zasedal ve čtvrtek, návrhy na znalce prezentoval. Dodal, že na žádost výboru nastínil také zadání znalecké otázky, třetím bodem byl spor ohledně jednoho z klientů H-Systemu Jaroslava Sýkory, Kincl se vyjádřil k návrhu procesního postupu.

"Byl jsem vyzván, abych všechny tyto tři body sepsal písemně a do pondělí je předložil tak, aby se k tomu mohli vyjádřit," uvedl právník.

Nedovede si představit, že by návrh na znalce učinil i někdo jiný. "Momentální stav jednání je o tom, zda budou nebo nebudou akceptováni znalci bytového družstva Svatopluk. Nepřipouštím si variantu, že by nám tam měli nutit někoho jiného, to bychom se o mnoho neposunuli," uvedl Kincl.

Znalecký posudek před lety ocenil osm domů včetně velkých pozemků v Horoměřicích na 230 milionů, z toho hodnota dostavby činila 90 milionů, řekl už dříve Monsport. Družstvo ale podle něj nabídlo jen 20 milionů, což věřitelský výbor tehdy jednohlasně odmítl.

Svatopluk měl podle verdiktu Nejvyššího soudu zveřejněného 24. července do měsíce byty v Horoměřicích vyklidit. Obyvatelé domů vystěhování odmítají, týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady přes tisíc. Ústavní soud 21. srpna odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vystěhování.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.