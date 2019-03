Půjčka, kterou jsem vrátil. Bývalý šéf Čepra popírá úniky

Někdejší generální ředitel státního distributora paliv Čepro Tomáš Kadlec u soudu popřel, že by se dopustil daňového úniku. Trvá na tom, že peníze, jež přišly na jeho švýcarský účet a které nepřiznal finančnímu úřadu, byly jen půjčkou, kterou vrátil. V kauze měl svědčit i bývalý obchodní šéf Čepra Martin Pechan. Odmítl to však z obavy, že by si mohl přivodit další trestní stíhání.

"Nebyl to příjem ani úplatek, jak bylo tvrzeno před osmi lety. Po sedmi letech se začalo tvrdit, že to byl příjem. Ani s jednou verzí nesouhlasím," uvedl Kadlec k obžalobě, která tvrdí, že nezdaněním zhruba 35 milionů korun způsobil České republice škodu ve výši 11,4 milionu.

Pražský městský soud muži loni nepravomocně uložil 5,5 roku vězení a pětimilionový peněžitý trest s tím, že Kadlecovu verzi o půjčce nepodpořily žádné důkazy. Muž se odvolal k vrchnímu soudu a až jemu předložil listiny, které podle něj jeho tvrzení dokládají. Odvolací senát proto původní rozhodnutí zrušil a vrátil věc k doplnění dokazování.

Kadlec vysvětloval, že existenci písemností předtím nezmínil, protože čekal, jak se hlavní líčení vyvine, a protože se domníval, že neexistují důkazy pro jeho odsouzení. "Ano, byla to moje chyba, měl jsem je asi podat dříve," připustil. "Některé dokumenty jsem musel dohledat doma, měl jsem to na různých místech," dodal.

Svědkyně už nežije

Obžalovaný tvrdí, že listiny z roku 2003 mu o sedm let později zaslala poštou Claudia Becková, která mu údajně zprostředkovala danou půjčku - respektive úvěr zajištěný směnkou na 1,5 milionu amerických dolarů. Becková však Kadlecovu verzi nemůže potvrdit. Soudkyně konstatovala, že svědkyně již zemřela. Další svědek, americký konzultant Alan Dale Ruud, si předloženou rámcovou smlouvu o úvěru, na níž je jeho podpis, vůbec nevybavil. "Věřím, že jsem nikdy takový papír neviděl a nikdy jsem se pod něj nepodepsal," řekl soudu.

Kadlec byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Čepra od května 2003 do srpna 2005. Dva měsíce po nástupu do funkce si zažádal o otevření účtu ve švýcarské RBS Coutts Bank. Na účet mu pak v letech 2003 a 2004 přicházely vysoké částky v dolarech a eurech od společností General Parcel Europe a lichtenštejnské Shira Anstalt, kde figurovala Becková. Bližší informace o původu zaslaných částek se policii nepodařilo získat, protože firmy byly následně zrušeny.

Někdejší obchodní ředitel Čepra Pechan, kterého eskorta přivedla k soudu z ruzyňské věznice, se k věci nechtěl vyjádřit. Soudkyně se ho plánovala ptát na jeho postavení v Shira Anstalt, které v minulosti prodal firmu Tukový průmysl. Pechan v Čepru působil do roku 2002. Ve vězení je za to, že pak vůči Čepru vytvořil společně s podnikatelem Radovanem Krejčířem fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava za více než 2,6 miliardy korun.

Kadlec, jenž v minulosti vedl také Národní bezpečnostní úřad a působil i v Bezpečnostní informační službě, byl loni nepravomocně odsouzen ještě v dalším případu. Dostal čtyřleté vězení za porušení povinnosti při správě majetku Čepra. Podle státního zástupce existuje souvislost mezi touto kauzou a tím, proč si muž založil švýcarský účet, propojení se však nepodařilo zmapovat.

V projednávání údajného daňového úniku bude soud pokračovat 15. května, přičemž není vyloučeno, že už vynese nový rozsudek.