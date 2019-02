Ze 700 kg nakaženého masa se ho zpracovalo kolem 117 kg

Ze zhruba 700 kilogramů polského masa se salmonelou se ho zpracovalo do tepelně upravených pokrmů nebo potravin nebo se dále dohledává přibližně 133 kilogramů. Z toho více než polovina se ho snědla na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Zpracovalo se ho tak přes 117 kilogramů. Zatím není nalezených 15,5 kilogramu masa z distribučního centra Makra v Kozomíně. Přes 40 kilogramů putovalo na Slovensko. Vyplývá to z údajů, které poskytla Státní veterinární správa. Maso mělo podle veterinářů projít tepelnou úpravou, lidem by tak nemoc neměla hrozit.

Největší část masa, která se už nedá vrátit nebo zlikvidovat, protože byla zpracována, šla z MP Krásno. Podnik ho poslal deseti subjektům, mezi nimi byly kromě gymnázia například základní a mateřská škola v Sehradicích (4,51 kilogramu) nebo Kroměřížská nemocnice. Ta ho zpracovala 16,92 kilogramu, restaurace Lípa na hulínském náměstí Míru pak 4,71 kilogramu. Maso už také zpracoval podnikatel Pavel Šťastný z Blučiny (4,83 kilogramu).

Maso, které mířilo do olomouckého velkoobchodu s potravinami Bikos CZ, bylo znehodnoceno a odvezeno k likvidaci do asanačního podniku. Brněnská Jídelna Kocourek z přijatých 170,3 kilogramu uvařila 9,3 kilogramu masa, zbytek vrátila firmě Frost Logistics, v jejímž skladu veterináři salmonely potvrdili.

Podnikatel Petr Bzduch z Pohořelic tepelně upravil 12,4 kilogramu masa, zbylých 46,1 kilogramu také vrátil Frost Logistics. V kozomínském Makru se ze 133,7 přijatých kilogramů vyrobilo 105,7 kg zadní hovězí kýty, z níž se zadrželo 90,15 kilogramu.

Ve čtvrtek začala platit mimořádná veterinární opatření. Příjemci polského baleného i nebaleného hovězího masa ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely. Žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Za porušení jim bude hrozit dvoumilionová pokuta. Pokud budou výsledky nevyhovující, musí okamžitě informovat veterináře. Opatření byla vydána poté, co se právě v 700 kilogramech masa z Polska bakterie salmonelózy našly. Netýkají se například polotovarů.

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski pohrozil, že pokud bude ČR jeho zemi "vydírat", může začít s kontrolami českého piva. Česká policie začala už od středy více kontrolovat kamiony dovážející z Polska zboží "podléhající rychlé zkáze". Součinnost veterinární správě poskytují také celníci.