Klement Gottwald: notorik s panickou hrůzou z Moskvy

Alkoholik, syfilitik, věčný lhář, diktátor slepě plnící vůli Kremlu. Tím vším byl prezident Klement Gottwald, který na Pražský hrad usedl v červnu před sedmdesáti lety. Život "prvního dělnického prezidenta" je dodnes zahalen mnohými tajemstvími. Mohou za to i historici, kteří o něm dosud nedokázali napsat vědeckou biografii.

Gottwald byl alkoholik, diagnózou se ale historikové zatím zaobírali spíše okrajově. Na trhu totiž stále chybí zásadní vědecká biografie o této kontroverzní postavě tuzemských dějin.

Dílčí studie ale zmiňují, že za druhé světové války měl Gottwald během moskevského exilu tak velké problémy s tvrdým alkoholem, že se uvažovalo o předání žezla komunistického vůdce jinému straníkovi, například Janu Švermovi. A je také známo, že budoucí československý prezident posílal moskevskou posluhovačku směňovat potravinové lístky za vodku.

Autor tohoto textu žije v Ostravě, kde ještě v osmdesátých letech slýchával, že to Gottwald uměl v místních podnicích pořádně roztočit. V polovině dvacátých let budoucí prezident řídil v Ostravě-Přívoze redakci několika slovenských komunistických titulů, cenzura tu byla přece jen benevolentnější než v Bratislavě. Gottwaldův tehdejší kolega a slovenský básník Laco Novomeský přitom v jednom dopise z Ostravy barvitě vylíčil, jak se v redakci už v průběhu dne mocně nasávalo a večer po uzávěrce se pokračovalo v kavárně Corso na náměstí. "Už tretí týždeň mi ide na grcanie. Najradšej by som sa opíjal ďalej, ale vzpiera sa tomu moja fyzická konštrukcia," stěžoval si Novomeský, jak byla práce komunistických novinářů náročná.

Alkoholu navyklý Gottwald se destilátům nebránil ani později v pozici nejvyšší. "Byl na alkoholu závislý. Představuje zřejmě nejextrémnější příklad, i když ani ostatní prezidenti, s výjimkou Masaryka, nebyli abstinenti. Míra jejich přátelení se s alkoholem ale ve srovnání s Gottwaldem většinou nepřesáhla přijatelnou mez," přemítá pro TÝDEN Marie Ryantová, historička Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vedoucí autorského kolektivu knihy Českoslovenští prezidenti z roku 2016. Podle Ryantové byl prezident Gottwald notorický piják a alkoholem především "podplácel" černé svědomí.