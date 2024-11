Klokan Kjůt utekl v neděli z Pohádkové zahrady v Pardubicích, zatím se nenašel

Z Pohádkové zahrady v Pardubicích, která se stará o opuštěná zvířata, uteklo v neděli mládě klokana rudokrkého. Prokousalo plot. Zvíře není nebezpečné, je plaché. ČTK to řekla Romana Vojířová ze zahrady. Zařízení prosí veřejnost o pomoc s hledáním.

"Nic neudělá, nekouše, ale nejspíš před lidmi uteče. Kdo ho uvidí, ať nám, prosím, zavolá na čísla 777 286 909 nebo 603 823 642. Raději ať se ho nesnaží chytit, aby ho nezahnali dál. Pomohl by nám i dron, abychom mohli propátrat areál mezi Pohádkovou zahradou a obchodní zónou," řekla Vojířová.

Zhruba půlroční klokánek se jmenuje Kjůt a v dospělosti bude dosahovat zhruba do pasu dospělého člověka. Je to sirotek, protože jeho rodiče zemřeli poté, co je někdo nakrmil pečivem, což se nesmí. "My jsme si ho vzali ze soukromého chovu, abychom ho dochovali. Nosíme ho ve vaku. Je ještě malinký, měl by být s mámou ve vaku, ale ta mu zemřela," řekla Vojířová.

Klokan by zatím neměl trpět hlady, protože roste tráva, ale asi mu bude zima. "Hlady ho to nepožene k nám. Klokani jsou ale hodně sociální, jsou to kontaktní zvířata, spí s námi v posteli. Jednou už se vypravil na výlet a vrátil se rychle sám. Ale teď se nevrátil a zmizel. Mám strach, že bude dál od zahrady a nenajde cestu zpátky," řekla Vojířová.