Kontrolní výbor europarlamentu se zaměří na Čapí hnízdo

Případem Čapí hnízdo se bude zabývat kontrolní výbor Evropského parlamentu. Příští úterý se bude ptát komisaře Evropské unie pro rozpočet Güntera Oettingera na poznatky z vyšetřování unijního protikorupčního úřadu OLAF. Oznámil to český europoslanec Tomáš Zdechovský. Kauza Čapí hnízdo se týká českého premiéra Andreje Babiše.

"Komisaře Oettingera se budeme ptát, zda dodrží slib Evropské komise sdělit členům kontrolního výboru závěry z vyšetřování OLAF, a co udělá Evropská komise do budoucna, aby se neopakovaly kauzy, kdy jsou přidělovány evropské dotace firmám účelově založeným na jejich čerpání," prohlásil Zdechovský, který je ve výboru za Evropskou lidovou stranu (EPP).

"Kdyby se podobná kauza týkala jiného premiéra v Evropské unii, tak bychom se o to zajímali také. Týká se to kredibility unie a toho, aby se do budoucna nepodporovaly podobné projekty, které veřejnou podporu nepotřebují," dodal europoslanec.

Oettinger má odpovědět na otázky, zda EK dodrží zmíněný slib sdělit závěry z vyšetřování OLAF ohledně Čapího hnízda, automobilky Volkswagen a francouzské Národní fronty, zda komise poskytne výboru shrnutí zprávy OLAF a doporučení ohledně Čapího hnízda a zda může EK poskytnout - i neúplný - seznam případů z posledních dvou let, kdy veřejnost byla seznámena se zprávou OLAF, přestože soudně případ ještě nebyl uzavřen.

"Cílem je projednat tuto kauzu, poučit se z ní, říci, kde se staly chyby v období, kdy ČR nečerpala všechny finance korektně. Je třeba tuto kauzu uzavřít," řekl Zdechovský. Předpokládá, že EK svůj slib dodrží a prozradí více informací o vyšetřování, jakož i o tom, co z toho bude vyplývat pro ČR a další státy do budoucna.

O Zdechovském premiér Babiš prohlásil, že celá kauza je jeho výplodem. Poslanec to opakovaně odmítl jako nesmysl a označil Babišův útok za nejlepší vizitku své práce v kontrolním výboru EP.

Premiér a předseda hnutí ANO Babiš tvrdí, že OLAF není nezávislý a že kauza Čapí hnízdo je zpolitizovaná jak v Česku, tak v Bruselu. Ujišťuje, že se ničeho nedopustil a že jde o kauzu na objednávku a sprosťárnu, která poškozuje jeho rodinu.

O vydání premiéra Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo bude česká Poslanecká sněmovna jednat v pátek.

OLAF v závěrech zprávy o vyšetřování Čapího hnízda píše o podezření na porušení českého národního práva i práva Evropské unie. Uvádí, že při žádosti o dotaci byly podány nepravdivé a neúplné informace a mohlo dojít k podvodu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.