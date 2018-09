Nebezpečná droga na Ostravsku. Lidé mají zdravotní problémy

Pět lidí mělo v Ostravě pravděpodobně po požití nebezpečného syntetického kanabinoidu zdravotní potíže, které vyžadovaly lékařské ošetření. Jeden z těchto pacientů zemřel, další čtyři byli převezeni do nemocnic. Novinářům to řekli policejní ředitel Tomáš Kužel a mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Drogu podle policie dosud zřejmě užilo ale celkem šest lidí, u jednoho člověka nebyl nutný lékařský zásah. Policie se obává, že dávek s nebezpečnou drogou mohou být v oběhu tisíce.

Příznaky intoxikace v pondělí záchranáři řešili u tří lidí. Nejprve okolo 12:30 u šestnáctiletého chlapce, který skončil ve Vítkovické nemocnici. "Chlapec bude dnes odpoledne po dvoudenní hospitalizaci ve Vítkovické nemocnici propuštěn ve stabilizovaném stavu do domácí péče. Další detaily případu nemůžeme komentovat," řekla ČTK mluvčí nemocnice Lucie Drahošová. Večer v Komenského sadech upadli do bezvědomí dva bezdomovci, kteří navíc pili hodně alkoholu. Dvaatřicetiletý muž navzdory zhruba hodinové snaze o oživení zemřel, další šestatřicetiletý muž byl v kritickém stavu převezen do Městské nemocnice Ostrava. Podle mluvčí nemocnice Andreji Vojkovské je již ve stabilizovaném stavu.

Policie míní, že další tři lidé pravděpodobně drogu požili i v úterý, v Městské nemocnici Ostrava skončili dva z nich. Do nemocnice sice byli převezeni k ošetření, ale nakonec nebyli hospitalizovaní. Drogu měli podle policie v úterý užít celkem tři muži ve věku 37, 39 a 55 let, do nemocnice museli nejmladší a nejstarší. Podle Humpla nejstarší z mužů jevil známky poruchy vědomí. Podle dostupných informací užíval marihuanu a i další neznámou látku. Také u sedmatřicetiletého pacienta byl patrný vliv psychotropní látky, muž měl křeče. "Pacienta se známkami po injekčním užívání drog, ale zároveň přiznávajícího kouření další látky, museli záchranáři ošetřit v rámci přednemocniční neodkladné péče a poté předat kolegům v nemocnici," doplnil Humpl.

Podle policie není vyloučené, že nebezpečná droga se do oběhu dostala poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly. V každé krabici bylo podle Kužela 500 sáčků, každý z nich mohl obsahovat jednu až dvě dávky. S ženou je ale problematická spolupráce, není jasné, nakolik je důvěryhodná. Na případu pracují desítky policistů.