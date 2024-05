Poslanci se začnou příští týden zabývat spornými širšími změnami v důchodech. Mimořádná schůze, kterou nechala svolat k úvodnímu kolu debaty o vládní penzijní novele koalice, začne v úterý odpoledne. Nejpozději v pátek se poslanci vrátí k nynější řádné schůzi. Na ní by měli zejména schvalovat zpřísnění postihu za nezavedení léků do evidence v lékárnách a novelu ke zvýšení počtu pěstounů.

Opozice hodlá projednávání důchodové reformy brzdit. Očekává se, že diskuse potrvá několik dnů a poslanci budou jednat i do nočních hodin. Předloha předpokládá zvyšování věku odchodu do starobní penze nad nyní hraničních 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů, což je nepřijatelné pro opoziční hnutí ANO a SPD. Penzijní reforma obsahuje celkem desítku opatření. Patří k nim stanovení minimální penze na pětinu průměrné mzdy, dřívější důchody za práci v rizikovém prostředí i omezení takzvaného výchovného.

Navrhované změny by podle vlády měly přispět k udržitelnosti důchodového systému, který loni skončil v dosud nejvyšším schodku 72,8 miliardy korun. Je to kolem jednoho procenta hrubého domácího produktu. Podle dřívějších údajů ministerstva práce a sociálních věcí by za pár desetiletí roční schodek mohl odpovídat až pěti procentům HDP, v současných hodnotách by to bylo kolem 350 miliard korun.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová už ohlásila na příští týden dlouhé projevy poslanců. Lídr SPD Tomio Okamura řekl, že hnutí se vynasnaží zabránit přijetí předlohy všemi demokratickými prostředky.

Za nezavedení léků do evidence lékáren by podle novely hrozil až dvacetimilionový postih místo současného až dvoumilionového a nově i nejvýše dvouletý zákaz činnosti. Zpřísnění sankce má podle zdůvodnění vládní novely ztížit zakázaný vývoz léků do zahraničí, za který mohou úřady uložit pokutu rovněž až 20 milionů korun. Pozornost budí zejména pozměňovací návrhy, které k novele podal Jan Kuchař z vládního hnutí STAN. Jeden vymezuje postup dodávek léků do lékáren, což má zamezit možnému znevýhodňování zejména menších nezávislých lékáren, a druhý by umožnil výdej volně prodejných léků také prostřednictvím automatů.

Předloha o sociálně-právní ochraně dětí zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a upravuje podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Zvyšuje jim také státní příspěvek. Novela upravuje i další záležitosti, například vyrovnává svěřenectví a nezprostředkovanou pěstounskou péči, která zahrnuje zejména pěstouny z řad příbuzných dítěte. Jde o shodná práva a povinnosti včetně nároků na podporu a příspěvky.

Poslanci by mohli schvalovat i novelu upravující pravidla nominace kandidátů do prezidentské volby. Zákonodárci by mohli podepsat kandidaturu jen jednoho uchazeče o funkci hlavy státu, nyní takové omezení výslovně nemají. Novela počítá také s tím, že v případě občanských adeptů budou lidé moci podepisovat petice na jejich podporu také on-line.