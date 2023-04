Kyjovská nemocnice shání dárce krve, za odměnu jim nabízí pivo

Nemocnice Kyjov láká dárce krve na pivo z lokálních pivovarů. Ve spolupráci s hematologií a transfuzním oddělením pořádá tento a příští týden akci Pivo za krev. Cílem je zvýšit povědomí o důležitosti darování krve a přitáhnout co nejvíce dárců, ať už pravidelných, či těch, kteří se rozhodli dát krev poprvé. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Veronika Hollerová.

Láhev piva za darování krve dostali lidé poprvé v tomto týdnu v pondělí a úterý. Další možnost mají příští týden ve stejné dny. Podle Hollerové za první dva dny darovalo krev 70 dobrovolných dárců. "V pondělí jsme proti standardnímu odběrovému dni zaznamenali mírný nárůst, ale není to tak, že by pivo bylo pro někoho důvod, proč darovat. Vnímáme to jako milé zpestření. Sice neregistrujeme nedostatek krve, ale pořád chceme být v kontaktu s pravidelnými dárci a motivovat nové," řekla.

Krev je často nezbytná v případě úrazů nebo při léčbě nemocí, například při poruchách krvetvorby nebo při náročných operacích. "Každá krevní dávka má neocenitelnou hodnotu pro ty, kteří ji potřebují, a každý dárce může být hrdý na to, že přispěl k záchraně něčího života. Krev lze darovat relativně snadno a rychle. Proces obvykle trvá méně než hodinu. Dárcovství navíc přináší výhodu i dárci, a to je prověření krve na nejrůznější nemoci," dodala mluvčí.

S nápadem podle Hollerové přišel Kyjovský pivovar. Do akce se zapojil také třeba Pivovar Louka, Křikloun či Dubňák. Opakovat by se měla na podzim.

