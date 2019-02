Lidický farář Josef Štemberka je symbolem lidskosti a hrdinství

Hrůzný německý zločin, vyhlazení obce Lidice na Kladensku 10. června 1942, zahrnoval také okamžité povraždění 173 tamějších mužů a chlapců. Jednou z obětí byl i místní farář Josef Štemberka, od jehož narození uplyne 2. února 150 let.

V době přepadení Lidic německým komandem bylo Štemberkovi třiasedmdesát let. Protože do poslední chvíle poskytoval duchovní útěchu lidickým mužům stříleným po skupinách, stal se nejvýraznějším symbolem lidskosti a hrdinství. Podle očitých svědků mělo jeho působení na lidické muže shromážděné před popravou velký vliv na to, že až na jedinou výjimku nikdo neprosil vrahy o milost a muži odcházeli na popravu klidně a důstojně. Podle některých informací Štemberka odmítl nabízenou milost z rukou nacistů a dobrovolně se mezi posledními postavil před popravčí četu.

Josef Štemberka se narodil 2. února 1869 v podkrkonošské obci Pecka na Jičínsku. Vystudoval gymnázium v Jičíně a poté teologii v biskupském semináři v Hradci Králové. Po ukončení semináře se v roce 1894 stal knězem. Poté působil na farách v několika středočeských obcích (v Čestíně, Staršově, Svárově a Kolči). V roce 1909 nastoupil jako farář v Lidicích, kde působil 33 let.

V roce 1992 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, tehdy ještě jako vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky. V roce 2014 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy I. stupně. Starokatolická církev v České republice si ho připomíná jako mučedníka.