Mělnická soudkyně bude rok brát nižší plat, hrozilo jí odvolání za průtahy

Mělnická soudkyně Marcela Buštová bude rok pobírat o 30 procent nižší plat. Finanční postih jí vyměřil kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) za průtahy. Soudkyni hrozilo odvolání z funkce. Ke kárné žalobě se při jednání nevyjádřila.

Nevypovídala a nevyužila ani možnost posledního slova před poradou senátu. Její obhájce Stanislav Balík označoval navrhované odvolání z funkce za nepřiměřeně přísný postih, za Buštovou podle něj zůstává "kus dobré práce", apeloval na slitovnost kárného senátu.

Buštová působí v justici od roku 1999, na mělnickém soudu se věnuje trestní agendě. Podle kárné žaloby podané předsedou soudu Oldřichem Kajzrem mělo její soudní oddělení nižší výkon než ostatní na trestním úseku. Kárný návrh se původně týkal 14 spisů, později jej nadřízení ještě rozšířili o další desítky, kárný senát ale shledal průtahy jen v některých spisech.

Vedení mělnického soudu před kárným senátem zastupovala místopředsedkyně Markéta Martincová. Buštová podle ní dlouhodobě pracuje pomaleji než kolegové, často zbytečně jednání odročuje. "Je to setrvalý stav, který v posledních letech graduje," uvedla Martincová.

Nadřízení se snažili Buštové ulevit, dostávala méně trestních kauz než kolegové, nakonec jí úplně přestali přidělovat nové spisy, aby mohla dokončit nedodělky. "Snaha odbřemenit ji vedla k tomu, že ostatní soudci trestního úseku nesli to břemeno na svých bedrech," řekla Martincová.

Do budoucna s Buštovou na trestním úseku nepočítají. "Řešíme otázku jejího dalšího zařazení na okresním soudu," doplnila Martincová. Velmi kriticky hodnotila Buštovou i mělnická soudcovská rada. Povinnosti prý plní jen v nezbytně nutné míře - a někdy ani to ne.

Advokát Balík zkritizoval kárný návrh po formální i obsahové stránce, nebyl podle něj kvalifikovaně podaný. U některých tvrzených průtahů poukazoval na složitost projednávaných kauz a náročnost soudcovské práce. "Soudce musí taky někdy spát," řekl advokát.

Argumentoval také složitostí soudcovské práce v pandemickém období, zdravotním stavem Buštové a jejím věkem. Zbývá jí několik let do chvíle, kdy bude muset justici opustit kvůli dovršení věkové hranice 70 let. Balík proto naznačil, že problém může být generační a že vedení soudu možná chce uvolnit pozici pro někoho mladšího. Martincová takovou motivaci popřela, naopak se prý s kolegy snažili vytvořit Buštové co nejlepší podmínky k plynulé práci.