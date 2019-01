Miliardový spor státu a loterijní společnosti bude opět řešit soud

Obvodní soud pro Prahu 1 se musí znovu zabývat miliardovým sporem mezi státem a společností Casino Kartáč Group. Firma v roce 2006 neúspěšně požádala ministerstvo financí o povolení provozovat on-line ruletu. Později podala žalobu a chtěla od státu nahradit ušlý zisk. Pražské soudy žalobu zamítly, nyní ale zasáhl Nejvyšší soud a verdikt označil za předčasný.

Nejvyšší soud rozhodl loni na podzim bez veřejného jednání, teprve na přelomu roku zveřejnil odůvodnění. Podle usnesení firma požadovala přibližně 6,9 miliardy korun za roky 2006 až 2014, anebo alternativně 4,8 miliardy za roky 2009 až 2014 plus úroky z prodlení.

Kauza je poměrně komplikovaná. Správní soudy sice v minulosti zrušily rozhodnutí ministerstva financí jako nezákonné, ani pak ale firma povolení nedostala a poté vzala žádost zpět. Správní řízení tak skončilo.

Žalobu o ušlý zisk v roce 2015 zamítl Obvodní soud pro Prahu 1 s vysvětlením, že firma neunesla důkazní břemeno a že nárokovaná suma je pouze hypotetickým příjmem. Firma neuspěla ani u Městského soudu v Praze, který poukázal hlavně na to, že firma sama vzala žádost o povolení zpět. Její postup označil za nekonstruktivní až kverulantský. Zpětvzetím žádosti se prý také přerušila příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a tvrzenou škodou.

Podle Nejvyššího soudu však zpětvzetí žádosti víc než osm let po jejím podání nijak nevypovídá o tom, zda firmě vznikl nárok na vydání požadovaného povolení. "Přitom splňovala-li žalobkyně podmínky pro jeho vydání, nelze vyloučit, že jí v důsledku nevydání povolení mohl unikat zisk z provozování online rulety, k němuž právě povolení potřebovala, a to až do doby, kdy zpětvzetím žádosti dala jednoznačně najevo, že již o povolení k provozování online rulety nemá zájem," stojí v rozhodnutí.

Obvodní soud se musí nyní zabývat tím, zda se ministerstvo nedopustilo nesprávného úředního postupu a zda firmě v přímé souvislosti skutečně vznikla nějaká škoda.

"V té souvislosti bude třeba odpovědět na otázku, zda bylo vydání povolení nárokové, tj. povolení muselo být žalobkyni uděleno při splnění zákonných náležitostí, nebo zda se tak stát nemuselo (příp. zda žalobkyně skutečně splnila všechny požadované náležitosti k vydání tohoto povolení). Teprve pak bude na místě zabývat se existencí škody a případně i její výší," rozhodl Nejvyšší soud. Nové rozhodnutí u Obvodního soudu pro Prahu 1 zatím podle databáze InfoSoud nepadlo.

Casino Kartáč vedlo či vede se státem také další spory o vysoké částky, například v souvislosti s povolováním interaktivních videoloterijních terminálů.