Ministerstvo navrhuje zvýšit o 10 procent příspěvky pro klokánky i na doprovod pěstounů

Státní příspěvek pro klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) by se mohl od ledna zvýšit o deset procent. Místo 36 tisíc korun by tak na dítě na měsíc činil 39 600 korun. Zvednout o deset procent by se mohla i částka pro organizace na podporu a doprovázení pěstounských rodin z nynějších 54 tisíc na 59 400 korun.

Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které kvůli inflaci připravilo ministerstvo práce. O navýšení rozhodne kabinet. Na přidání by bylo příští rok potřeba 103 milionů korun. Asociace Dítě a rodina úpravu částek vítá. Poukazuje ale na to, že růst o deset procent náklady nedorovná. Pro doprovázející organizace navrhuje 80 tisíc korun.

"Od poslední úpravy státních příspěvků došlo ke snížení jejich reálné hodnoty a pro ZDVOP a doprovázející subjekty začíná být problematické zajistit kvalitní péči o svěřené děti a o doprovázené pěstounské rodiny," zdůvodnilo plán zvýšit částky ministerstvo práce.

V Česku podle něj funguje 51 zařízení pro okamžitou pomoc dětem s 668 lůžky. Loni v těchto dětských azylových domech pobývalo 1643 dětí. Příspěvky od státu se zvýšily naposledy od ledna, a to po osmi letech. Od roku 2013 dostávaly dětské azylové domy jako klokánky na měsíční pobyt dítěte 22 800 korun. Částka se krátí za dny, kdy dítě v domově nepobývá. Provozovatelé si každoročně stěžovali na nedostatek peněz i na nastavení financování. Ministerstvo práce jim pak posílalo dodatečně desítky milionů korun na dotace na dorovnání. Už v minulých volebních obdobích slibovalo systémovou změnu, tu ale zatím nepředstavilo. Od ledna se podpora zvedla z 22 800 na 36 000 korun. Organizace v minulých osmi letech pobíraly na doprovázení pěstounských rodin na rok 48 000 korun, od letoška je to 54 tisíc korun a od ledna by to mohlo podle návrhu být 59 400 korun.

Ministerstvo poukazuje na to, že od začátku roku do konce září spotřebitelské ceny vzrostly o 16,1 procenta. Navrhuje státní podporu kvůli stavu rozpočtu zvýšit o deset procent. Podle zákona o ochraně dětí může vláda příspěvky zvednout, pokud se ceny od poslední úpravy dávek navýšily nejméně o pět procent. Na přidání u příspěvků pro ZDVOPy by bylo příští rok potřeba 21,7 milionu korun, u příspěvků pro organizace pak 81,3 milionu korun. Kabinet teď od října zvedl už příspěvky pro pěstouny při převzetí dítěte, na úhradu potřeb dětí i na jejich zaopatření po odchodu z ústavů či náhradních rodin.

Asociace Dítě a rodina zamýšlení navýšení dvou příspěvků vítá. Podle ní je ale částka pro doprovázející organizace nízká. Navrhuje navýšení na 80 000 korun. Uvedla, že se od roku 2013 suma upravila o 12,5 procenta, ale ceny vzrostly o 35 procent. "Tato situace neumožňuje pokrýt potřeby nejpotřebnějších dětí a adekvátní ohodnocení sociálních pracovníků ve srovnání s mzdami v sociálních službách," sdělila asociace. Dodala, že díky podpoře pěstounů a ZDVOP stát ušetří za pobyt dětí v ústavech.