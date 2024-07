MPSV: Návrh na uzákonění propuštění z práce bez udání důvodu nyní neexistuje

V současnosti neexistuje žádný návrh na uzákonění možnosti propouštění z práce bez udání důvodu. Při dnešním projednávání odborářské petice ve sněmovním petičním výboru to řekl Vladimír Horna z ministerstva práce a sociálních věcí. Námětem se podle něho ministerstvo zabývalo při přípravě zpružnění zákoníku práce s ohledem na doporučení Národní ekonomické rady vlády a odmítlo jej.

"Podnět se vyskytl, ministerstvem práce a sociálních věcí nebyl akceptován," řekl poslancům Horna. Žádný takový legislativní návrh podle něho "není v tento okamžik na stole".

Výpověď bez udání důvodu s vyšším odstupným prosazuje ODS, podporu má také u TOP 09. Premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala koncem května při sněmovních interpelacích řekl, že se ODS pokusí přesvědčit další koaliční strany, aby ve Sněmovně možnost propouštění bez uvedení příčin do vládní novely zákoníku práce prosadily. V koalici na tom ale shoda není. Proti je vedle odborů také opozice. "Pro nás je to úplně červená linie," řekl dnes předseda opozičního hnutí SPD a petičního výboru Tomio Okamura.

Zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek poukazoval ve výboru na mezinárodní úmluvy o práci, podle nichž zaměstnanec bez důvodu propuštěn být nemůže. Pokud by se takový institut do zákoníku práce dostal, přibude podle Samka soudních sporů a zaměstnavatel by musel důvod stejně sdělit.

Odborářskou petici podepsalo více než 52.000 lidí. Výbor v usnesení doporučil ministerstvu práce a sociálních věci a vládě, aby se argumenty petentů zabývaly a zohlednily je při tvorbě zákonů.

Národní ekonomická rada vlády doporučila možnost propuštění bez udání důvodu kvůli tomu, že problémové zaměstnance či zaměstnance bez výkonu není možné v Česku propustit, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň. Vedle snadnějších výpovědí podpořil možnost pružnějších náborů či regulaci pracovní doby. Česko patří v EU dlouhodobě k zemím s nejnižší nezaměstnaností. Zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek pracovních sil. Podle ekonomické rady vlády by bylo potřeba český trh práce rozpohybovat.