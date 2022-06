Muž potrestaný 18 lety vězení za vraždu partnerky v Praze podal stížnost

Tomáš Nálevka, jenž si odpykává 18 let za vraždu a okradení přítelkyně, se obrátil na Ústavní soud (ÚS). Jde o poslední možnost jak verdikt zvrátit, jeho dovolání letos odmítl Nejvyšší soud. Podání stížnosti je patrné z justiční databáze, rozhodnutí zatím nepadlo. Čin se stal předloni na jaře v Praze, pachatel ženu ubodal a poté jí vzal věci za více než půl milionu korun.

Podle pravomocného verdiktu bylo motivem vraždy to, že se partnerka chtěla s Nálevkou rozejít, čímž by muž přišel o bydlení i finanční výpomoc. Za vraždu spáchanou obzvlášť trýznivým způsobem mu hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

V dovolání k Nejvyššímu soudu Nálevka zpochybňoval právě to, zda naplnil znaky vraždy spáchané zvláště trýznivým způsobem. Obhajoba také naznačovala, že mohl být souzen jen za opilství, nikoliv za vraždu. "Na základě prokázaných skutečností, za nichž došlo k zvlášť trýznivému provedení činu, Nejvyšší soud shledal použitou právní kvalifikaci po všech stránkách správnou," reagovala nejvyšší instance.

Nezaměstnaný Nálevka ženu zavraždil 3. března 2020 v pronajatém bytě v Letňanech. Jedenatřicetileté farmaceutce a vojačce z povolání zasadil 21 ran. Nálevka poté vybral úspory z jejího účtu, sebral elektroniku i šperky a jejím autem odjel nejprve do Ostravy a poté na Slovensko, kde ho 14. března zadržela zásahová jednotka.

Obžalovaný se v podstatě doznal, v minulosti ale tvrdil, že si čin nepamatuje a že byl silně opilý. To ale soudy odmítly - muž si po vraždě počínal racionálně, setřel podlahu, osprchoval se a šel s platební kartou zavražděné zjistit, kolik má na účtu peněz.