Muž stíhaný za vraždu mladé ženy na Písecku spáchal ve vazbě sebevraždu

Muž, kterého policie obvinila z vraždy mladé ženy na Písecku, spáchal ve vazbě sebevraždu. K trestnému činu se předtím policii přiznal. Ženu podle policie usmrtil v sobotu 4. září v bytovém domě v Českých Budějovicích. Sedmadvacetiletý muž pak tělo odvezl autem do lesa k Protivínu na Písecku. Usmrcené také oddělil hlavu od trupu. Policisté jej zadrželi minulý týden ve středu večer, na život si sáhl v pátek. Jeho stíhání kvůli sebevraždě skončilo, hrozil mu až výjimečný trest. Policisté to v pondělí uvedli na tiskové konferenci.

Z vyšetřování vyplývá, že muži vadilo, že žena v bytovém domě prováděla něco hlučného. "Došlo mezi nimi ke krátkému verbálnímu konfliktu," uvedla vyšetřovatelka Renata Miková. Muž jednadvacetiletou vysokoškolskou studentku zatáhl do svého bytu, kde ji rdousil a utopil. Předtím se oba prakticky neznali. Podle policie byl závislý na počítačových hrách a filmech a žil ve svém virtuálním světě. Policie jej hledala v souvislosti s požárem osobního auta BMW.

Vyšetřovatelka dodala, že muž auto v lese zapálil, protože zapadl a nebyl s to odjet. Požáru si pak všimli lidé z okolí. "Při ohledání místa bylo nalezeno tělo, které bylo po smrti zdevastováno tím, že část těla byla oddělena od trupu," uvedla Miková. Obviněný z místa činu odešel pěšky do nedalekých Číčenic, odkud zavolal své matce, která pro něj přijela a odvezla ho do Českých Budějovic. "Muž nebyl v minulosti stíhán," uvedla Miková.

Sebevraždou podezřelého se zabývá vězeňská služba spolu s policií, sdělila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. "Cizí zavinění lze předběžně vyloučit, jelikož muž byl ubytován samostatně," uvedla. Protože vyšetřování není ještě uzavřeno, nemůže podle ní vězeňská služba poskytnout více informací. Sedmadvacetiletý muž se podle mluvčí zabil minulý týden v pátek večer ve Vazební věznici České Budějovice. Jedná se o druhou sebevraždu stíhaného v tomto zařízení v krátké době. Před několika týdny se tam zabil muž, jenž byl obviněný z toho, že přepadl obchod v centru Českých Budějovic a držel tam několik desítek minut ženu jako rukojmí.

Kriminalisté uvedli, že s ohledem na pozůstalé nebudou zveřejňovat k činu další podrobnosti. Jedná se o šestou vraždu v Jihočeském kraji od začátku roku.