Na armádní zakázce na BVP by se měl nejméně ze 40 procent podílet český průmysl

Na zakázce na pásová bojová vozidla pěchoty (BVP) by se měl nejméně ze 40 procent podílet český obranný průmysl. Švédská strana je připravena požadavek splnit, uvedl na úterním jednání sněmovního branného výboru náměstek ministryně obrany Lubor Koudelka. Česko jedná o pořízení švédských vozidel CV90.

ČR počítá se zapojením státního podniku VOP CZ do zakázky, zopakoval Koudelka. Co se týče servisu vozidel, resort počítá s tím, že se bude dělat na území České republiky. Právě údržbu by podle náměstka měly mít na starosti kompletně české podniky. "Věříme, že kapacity na našem území jsou," uvedl.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Česká armáda požaduje 210 vozidel v několika modifikacích.

Česko začalo se švédskou stranou jednat na začátku září, a to s představiteli švédské vládní vyzbrojovací agentury FMV a společností BAE Systems. Tématy byly jak základní parametry průmyslové spolupráce, tak právní aspekty nebo časový harmonogram. Jednání se konají průběžně.

Nová bojová vozidla mají nahradit letité obrněnce pocházející ještě z dob Sovětského svazu. Stroje budou tvořit páteř těžké brigády. Armáda požaduje vozidla v sedmi modifikacích. Většina bude sloužit jako bojová vozidla pěchoty, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna.

Debaty se vedly o tom, zda by měla vozidla disponovat kanonem ráže 30, nebo 35 milimetrů. Česko zůstalo u první možnosti i vzhledem k možné synchronizaci s modernizací obrněných vozidel Pandur, řekl Koudelka.

Předchozí tendr, který byl po mnohaletém zdržení zrušen v červenci, měl předpokládanou hodnotu asi 51,5 miliardy korun. Výběrové řízení bylo od konce loňského roku pozastaveno tehdejší vládou, protože předložené nabídky nesplnily armádní požadavky. Koncem června ministerstvo zaslalo třem účastníkům tendru nové podmínky výběrového řízení, dva ze tří účastníků ale s podmínkami nesouhlasili.

Na konci srpna Česká republika a Slovensko uzavřely prostřednictvím ministrů obrany dohodu, podle které budou při nákupu CV90 spolupracovat. Slibují si od toho například nižší cenu kupované techniky nebo zapojení českých a slovenských firem do oprav a do výroby náhradních dílů.