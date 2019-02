Na Bruntálsku se utrhla z lanovky sedačka i s lyžařem

Na lanovce v jednom z lyžařských středisek v Karlově na Bruntálsku se v sobotu dopoledne utrhla sedačka vezoucí jednoho lyžaře. Muž si po dopadu z třímetrové výšky nestěžoval na zdravotní problémy, nakonec byl ale z lyžařského areálu vrtulníkem transportován na vyšetření do nemocnice. Řekl to dispečer Horské služby Jeseníky. Okolnosti pádu sedačky lanovky prověřuje policie.

Na místě spadlé sedačky v Karlově zasahovali horští záchranáři. "Ošetřili jsme tam pána, který se po pádu domníval, že je vše v pořádku. My jsme mu zavolali sanitku a dispečink to na základě úrazového děje a prvotního ošetření vyhodnotil tak, že tam povolal vrtulník, který muže transportoval do nemocnice na další vyšetření," uvedl dispečer horské služby.

Podle dispečera byla sedačka lanovky zřejmě špatně ukotvená k lanu a spadla na zem. "Na sedačce seděl devětačtyřicetiletý muž, který měl spadnout z výšky zhruba tří metrů. Zranění muže není dosud specifikováno, z místa byl transportován do nemocnice," řekla policejní mluvčí Gabriela Pokorná.