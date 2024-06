Na Plzeňsku odklízejí následky povodní, bouřky se dnes mohou do Česka vrátit

Víkendové záplavy na jihozápadě Čech napáchaly v nejpostiženějším Plzeňském kraji milionové škody. Déšť způsobil problémy i na železnici, kvůli podmáčené trati nejezdí vlaky mezi Lovosicemi a Litoměřicemi a zastavený zůstává provoz mezi Plzní a Starým Plzencem.

Pršet bude ve většině Česka i dnes. Praha kvůli vyšší hladině Vltavy preventivně uzavřela protipovodňová vrata na Čertovce. Z liberecké nemocnice by dnes měli lékaři propustit většinu zraněných po nedělním úderu blesku.

Obce v Plzeňském kraji, které o víkendu postihly záplavy a bleskové povodně, dnes likvidují jejich následky. Uklízejí nánosy bahna a nečistot z ulic, rozvážejí vysoušeče. Škody na veřejném majetku, tedy hlavně na silnicích, budovách, parcích, případně lávkách a mostech, se zatím odhadují na několik milionů korun. Pracovníci krajského odboru bezpečnosti a krizového řízení teď mapují škody v terénu.

Nejvíce postiženou obcí byly zhruba dvoutisícové Štěnovice nedaleko Plzně. "Povodeň zasáhla obytné části asi 30 domácností, uvedl místostarosta Martin Nový (Srdcem pro Štěnovice). V obci dnes pracuje těžká technika, lidé do kontejnerů vyhazují zničené věci. Rozbouřená voda strhala silnice a osobní auto vtlačila pod mostek takovou silou, že s jeho vyproštěním musel pomoci bagr.

Blesková povodeň postihla také Starý Plzenec. "Voda už převážně opadla. Teď jsme vyjednali v Plzni zapůjčení vysoušečů, které rozvážíme domácnostem, které si o to požádaly. Je to asi 18 míst," uvedl starosta Jan Eret (Pro Plzenec). Kvůli povodni se podle něj propadly na některých místech chodníky, škody způsobila povodeň také v městských lesích.

Silnice nebo mosty v Plzeňském kraji nejsou po víkendových přívalových deštích a záplavách nikde porušené tak, že by se po nich nemohlo jezdit, řekl dnes náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek (STAN. Místně se ještě mohou objevit na krajských silnicích II. a III. třídy uzavírky kvůli úklidu. Silničáři teď budou několik dnů čistit vozovky a propustky zejména v okolí Plzně a na jihu Plzeňska, v příštích dnech mimořádně prohlédnou mosty, pod kterými teklo víc vody.

Obce a kraje, jejichž majetek poškodily v minulých dnech bouřky a vydatný déšť, mohou žádat stát o finanční pomoc. Ministerstvo pro místní rozvoj, které žádosti přijímá, má připraveno až 100 milionů korun, které je možné použít na opravy mostů, komunikací, veřejného osvětlení nebo budov.

Silné deště zastavily v neděli odpoledne provoz na železnici mezi Starým Plzencem a Plzní. Trať byla zaplavená, sesunula se půda a na koleje spadl strom. Místo dálkových vlaků jezdí mezi plzeňským hlavním nádražím a stanicí Nezvěstice autobusy. Voda v neděli večer zaplavila i kolejiště v Poběžovicích na Domažlicku. Od nedělního večera nejezdí kvůli podmáčené trati u Žalhostic v Ústeckém kraji ani vlaky mezi Lovosicemi a Litoměřicemi. Cestující vozí autobusy, omezení podle webu Správy železnic potrvá do konce června.

V Liberci-Vratislavicích nad Nisou v neděli blesk zranil skupinu lidí v zámeckém parku. Počet hospitalizovaných stoupl na 22, původně jich bylo 18, informovali dnes zástupci Krajské nemocnice Liberec. V ohrožení života podle nich není nikdo, většinu zraněných dnes propustí. Dva zranění dospělí jsou v jablonecké nemocnici, jedno dítě v pražském Motole. Jejich stav je stabilizovaný, zjistila ČTK od mluvčích nemocnic.

Tak vysoký počet zraněných po nedělním zásahu bleskem považují zástupci liberecké nemocnice za ojedinělou událost. "Co se týká zásahu bleskem, většinou to bývají jednotlivé osoby. Takže to, že by to byla skupina osob, to je extrémně vzácné, a tak velký počet osob v naší nemocnici určitě nebyl a nepamatuju ani v České republice," řekl dnes zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra a primář traumatologie v Liberci Martin Křivohlávek.

Bouřky zasáhnou Česko i dnes. Varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným deštěm se týká jihu a východu Čech a celé Moravy i Slezska. Meteorologové očekávají, že by bouřky mohl opět provázet přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 40 litrů vody na metr čtvereční. V opakovaných bouřkách ale může napršet i více. Vzhledem k nasycení půdy vodou nelze vyloučit na tocích odvodňujících Šumavu a Český les opětovné překročení povodňových stupňů.

Z důvodu řízené manipulace na Vltavské kaskádě bude dnes odpoledne překročen nejnižší povodňový stupeň na dolním toku Vltavy pod soutokem s Berounkou v Praze-Chuchli. Kvůli vyšší hladině se dnes v Praze preventivně uzavřela protipovodňová vrata na Čertovce, část náplavek na Hořejším a Rašínově nábřeží a cyklostezka mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Přerušen byl také provoz přívozů.