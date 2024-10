Nákup letounů Embraer C-390 Millennium se zařadí mezi největší armádní zakázky

Výběr velkých armádních zakázek z poslední doby (ministerstvo obrany nakoupí dva střední transportní letouny Embraer C-390 Millennium, celková cena zakázky včetně doplňkového vybavení umožňující hašení požárů nebo evakuaci zraněných je 11,3 miliardy Kč bez DPH):

Americké bojové letouny F-35 Lightning II - 150 miliard korun

- Vláda v červenci 2022 rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o pořízení letounů F-35 Lightning II. Loni v září vláda schválila nákup 24 amerických letounů za 150 miliard korun, příslušné memorandum bylo podepsáno na konci letošního ledna. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun, postupně je uhradí v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, palivo, přípravu personálu a odvod DPH. První stroje budou hotovy v roce 2029, jejich dodávky do ČR začnou v roce 2031 a skončí do roku 2035. Náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 ministerstvo obrany odhaduje na 322 miliard korun. Bude to nejspíš nejdražší armádní nákup moderní historie. Pentagon podepsal s firmou Lockheed Martin první smlouvu k letounům F-35 pro ČR na konci minulého měsíce.

Švédská pásová bojová vozidla pěchoty CV90 - téměř 60 miliard korun

- Vláda loni v květnu schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Česká republika je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli zdražování techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit i dalších 36 strojů. Cenu za 30letý životní cyklus pásových bojových vozidel pěchoty CV90 ministerstvo obrany odhaduje na zhruba 100 miliard korun. Prvních deset vozidel CV90 armáda dostane v roce 2026, dodávky pak mají pokračovat do roku 2030. ČR s novými obrněnci získá licenci nejen na jejich opravy, ale také výrobu. Do ní má být od počátku zapojeno několik českých firem obranného průmyslu. Přes 200 obrněnců se bude vyrábět v ČR. Z celkové zakázky má český průmysl získat aspoň 40 procent, v opačném případě budou následovat sankce. Výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem, smlouvy s hlavními dodavateli již podepsal.

Tanky Leopard 2A8 - 52,1 miliardy korun

- Německo Česku v letech 2022 a 2023 za podporu Ukrajiny darovalo také 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Cena prvního daru byla podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun. Letos byla podepsána dohoda o daru dalších 14 tanků Leopard 2A4 a jednoho vyprošťovacího tanku Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4. Ministerstvo také zahájilo předběžné tržní konzultace ohledně nákupu dalších tanků Leopard 2A4. O možnosti nakoupit od Německa dalších 15 tanků Leopard 2A4 informoval v únoru premiér Petr Fiala (ODS). Cena by se podle dřívějšího vyjádření ministerstva měla pohybovat v řádu nižších stovek milionů eur.

- Letos v červnu také vláda rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Za až 77 tanků v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit 52,1 miliard korun. Česko s Německem nyní jedná mimo jiné o průmyslové spolupráci. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva by měla být smlouva na nákup uzavřená do konce letošního roku a před jejím uzavřením bude vyjednané podmínky znovu schvalovat vláda.

Víceúčelové a bojové vrtulníky - 17,6 miliardy korun

- Česko v roce 2019 nakoupilo 12 vrtulníků americké firmy Bell za 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH). Jde o osm vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři stroje AH-1Z Viper, poslední dva dorazily do ČR v červnu. Smlouvu podepsal v USA v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO). Zakázka umožňuje i zapojení českého obranného průmyslu z více než 30 procent. Letos v červenci ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na nákup munice pro americké vrtulníky systému H-1 za 3,74 miliardy korun bez DPH. Česká firma STV Group by ji měla dodat mezi lety 2025 až 2026.

- Ke 12 novým vrtulníkům systému H-1 Česko dostane také další dva vrtulníky UH-1Y Venom a šest vrtulníků AH-1Z Viper jako dar od Spojených států za pomoc Ukrajině. Jejich modernizace vyjde na 8,1 miliardy korun. Většinu z částky zaplatí USA jako kompenzaci za dary Ruskem napadené zemi, ČR z částky zaplatí asi 1,42 miliardy korun. Celkem má Česko na dodávku osmi darovaných vrtulníků vyčleněno 3,65 miliardy korun.

Protiletadlový raketový systém SPYDER - 13,7 miliardy korun

- MO v září 2020 oznámilo, že chce koupit protiletadlový raketový systém přímo od izraelské vlády. Původně očekávalo, že za pořízení systému SPYDER od firmy Rafael zaplatí asi deset miliard korun včetně DPH. Izraelská strana pak předběžně prezentovala cenu o 50 procent vyšší, než ČR předpokládala, tedy zhruba 15 miliard korun. Tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poté seznámil vládu s tím, že ČR pořídí formou mezivládní dohody od izraelského kabinetu čtyři baterie protiletadlového raketového kompletu za 13,7 miliardy korun. V říjnu 2021 ministerstvo podepsalo smlouvu. Systém, který je určen pro obranu vzdušného prostoru, by měli vojáci dostat v roce 2027. Ve výzbroji nahradí přes 40 let starý protiletadlový komplet 2K12 KUB sovětské konstrukce a výroby. První části systému dorazily letos v červenci.

Transportní letouny Embraer C-390 Millennium - zhruba 13,7 miliardy korun

- Vláda dnes odsouhlasila, že ministerstvo obrany nakoupí dva střední transportní letouny Embraer C-390 Millennium. Celková cena zakázky včetně doplňkového vybavení umožňující hašení požárů nebo evakuaci zraněných je 11,3 miliardy korun bez DPH, která činí 21 procent. Celková cena by tak měla být zhruba 13,7 miliardy korun. Obrana zahájila jednání s brazilskou společností Embraer loni na podzim. Letouny lze využít mimo jiné k přepravě těžké vojenské techniky i osob.

Nákladní automobily Tatra T-815 - až 13,35 miliardy korun

- Ministerstvo obrany letos v červenci informovalo, že plánuje uzavřít se společností Tatra Defence Systems rámcovou dohodu o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra T-815. Smlouva, o které bude informovat v polovině července vládu, by umožnila do konce září 2031 koupit až 872 terénních automobilů tří typů v ceně do 13,35 miliardy korun. Prvních několik desítek automobilů by armáda mohla dostat příští rok. Vozy T-815 mají nahradit zastaralou techniku, jejíž stáří často dosahuje až 40 let. Rámcová dohoda umožňuje, aby se k ní připojili i alianční partneři.