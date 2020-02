Nejvyšší kontrolní úřad bude mít více pravomocí

Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu se možná rozšíří. Změnu ústavy, která to má umožnit, schválila Sněmovna. Nyní ji musí schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly. Schválená novela z pera poslanců Pirátů rozšiřuje pravomoci úřadu tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl.

Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související novela zákona o NKÚ, kterou má Sněmovna schvalovat vzápětí po ústavní novele. Podle ní by NKÚ mohl prověřovat například hospodaření České televize nebo Českého rozhlasu. Podle dosavadních informací by měla Sněmovna závěrečné hlasování o doprovodné novele odložit a vyčkat na to, jak s novelou ústavy naloží Senát.

Pro novelu ústavy hlasovalo 138 poslanců, zapotřebí jich byla ústavní většina, tedy 120 hlasů. Pro změnu ústavy hlasovali poslanci z klubů ANO, KSČM, Pirátů, SPD, ČSSD a po jednom poslanci z klubů KDU-ČSL a STAN.

Podle schváleného znění ústavy by úřad kontroloval hospodaření státu. Neprošel návrh ústavně-právního výboru, aby se NKÚ zabýval i tím, jak fungují kontroly ve veřejné správě. Předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO) poukazoval na to, že sám úřad o tuto kompetenci nestojí. Příslušná databáze kontrol by si podle něj vyžádala podle odhadů od šesti do 200 milionů korun. Martin Kupka (ODS) označil tuto částku za vycucanou z prstu a evidenci kontrol hájil. Podle Kupky jsou hlavně malé obce zatěžovány častými kontrolami.

Sněmovna neschválila pozměňovací návrhy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Martina Kupky (ODS), aby běžný zákon o NKÚ patřil mezi normy, na jejichž znění se musí shodnout obě parlamentní komory.