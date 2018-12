Niedermayer: ČR není připravena na úbytek peněz z fondů EU

Česko vzhledem k hospodářskému růstu bude přicházet o peníze z kohezních fondů Evropské unie, není ale připraveno na to, aby se ucházelo o peníze v programech, kde o ně musí soutěžit s jinými členskými státy. Na jednání Evropské platformy o rozpočtu EU to ve sněmovně řekl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Upozornil také, že o tom, jaký přínos budou mít peníze z kohezních fondů pro Česko, rozhoduje hlavně nastavení národních programů pro čerpání.

Niedermayer upozornil, že Česko v ekonomické výkonnosti rychle dohání evropský průměr, což povede v budoucnu k omezení peněz z kohezních fondů. "Finanční rámec (pro roky 2021 až 2027) je zřejmě poslední velké kohezní období pro Českou republiku," řekl.

Podle něj se ale stát nepřipravuje na to, že v budoucnu se bude muset ucházet o peníze z jiných zdrojů, protože se všichni zaměřují pouze na vyčerpání peněz z kohezních fondů. "V budoucnu budeme přicházet o peníze, které nyní čerpáme, ale neumíme čerpat ty, o které potom budeme soutěžit," řekl.

Europoslanec také kritizoval to, že se peníze z kohezních fondů často využívají neúčelně. "Nečerpáme peníze dost rychle. Pak ke konci období se utrácí za cokoli, jen aby se vláda nedostala do průšvihu a nezbylo moc nevyčerpaných peněz," uvedl. Podle něj tak o přínosu evropských peněz nakonec rozhoduje spíš nastavení programů pro čerpání než to, kolik peněz si dokáže v EU Česko vyjednat.

Niedermayer ve sněmovně kritizoval i některé priority české vlády při vyjednávání o podobě víceletého finančního rámce. Podle něj není v českém zájmu odstranit stropy pro vyplácení zemědělských dotací pro velké podniky. "Je třeba vést v českém Parlamentu diskusi, jestli to je český národní zájem, nebo zájem nějaké skupiny," řekl.