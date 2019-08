Nominaci Jourové do Evropské komise proberou poslanci

Sněmovní výbor pro EU má projednat ohlášenou opětovnou nominaci Věry Jourové do Evropské komise v úterý 20. srpna. Je to zhruba o týden dříve, než požadoval premiér Andrej Babiš (ANO). Jednání výboru svolal jeho předseda Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Už dříve označil za nepraktické a nedůstojné, aby se výbor zabýval nominací až v poslední možný termín, tedy v pondělí 26. srpna, kdy musí být návrh po projednání vládou odeslán do Bruselu.

Babiš v červenci Benešíka požádal o svolání výboru právě na 26. srpna, kdy bude nominaci schvalovat vláda, nebo na termín "krátce před tímto datem". Výbor musí nominaci projednat ještě před jednáním kabinetu.

Benešík k tomu řekl, že svolání schůze na poslední možný den mu nepřijde praktické ani důstojné. "Hrálo by se se třemi institucemi v jeden den," uvedl. Obává se toho, aby se z projednání nominace kvůli nedostatku času nestala formalita.

Předseda vlády je na jednání výboru pozván. Pokud by poslal pověřeného zástupce, vyvstala by podle Benešíka otázka, zda by to nesnížilo váhu kandidátky nebo kandidáta.

Babiš koncem července oznámil, že navrhne na eurokomisařku opět Jourovou. V Evropské komisi má v končícím pětiletém období na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen. Babiš by rád, aby nově získala některou z ekonomických oblastí. Zmínil digitalizaci, vnitřní trh nebo mezinárodní obchod.