Nová energie, silný prezident. Kandidáti představují své teze

Klasický volební program voličům na svých webových stránkách představili jen někteří kandidáti na prezidenta. Většina uchazečů o Pražský hrad nabízí své teze, jak by měla fungovat Česká republika nebo jaký by měl být prezident. Přímé sliby voličům dávají jen v některých bodech. Častým společným tématem je odmítání kvót a nekontrolované migrace, ochrana společných evropských hranic a důraz na národní zájmy. Ekonomickými otázkami se zabývají kandidáti v menší míře, a to především v souvislosti se zavedením eura nebo s podporou českých exportérů.

Své představy, sliby nebo program nenabízí voličům pouze současný prezident Miloš Zeman, který tvrdí, že nechce vést kampaň. Jeho volební web obsahuje informace a fotografie z jeho života nebo pokyny k vyplňování petice na jeho podporu.

Další kandidát Jiří Drahoš na webu nabízí své vize, jak by si představoval další směřování ČR. Mluví v nich o moderním státě a vyslovuje se pro členství v EU a NATO a zároveň pro účinnou kontrolu vnější hranice unie či proti kvótám. Slibuje, že se jako prezident přihlásí k pozitivnímu výkonu funkce a nebude zneužívat ústavu.

Michal Horáček svůj program představil už na počátku své kandidatury. Slibuje zastupovat ČR důstojně, nepěstovat zvláštní vztahy s žádnou politickou stranou nebo se zasadit o bezpečí v zemi či o obnovení hrdosti a sebedůvěry. Staví se proti kvótám na přijetí uprchlíků, migraci zároveň považuje za příležitost získat pracovité či vzdělané lidi. Podporovat chce export českých výrobků. V programu se zabývá i školstvím, armádou nebo moderními technologiemi.

Mirek Topolánek ve svém programu slibuje, že bude silný a energický prezident ochraňující občany a české zájmy, chce "zasypávat příkopy" a přispívat k lepší atmosféře ve společnosti. Pokud podle něj EU neochrání své hranice, mělo by si Česko chránit své. Zároveň varuje před "politickým islámem". Staví se za bojeschopnou armádu v rámci NATO a zavazuje se čelit útokům na svobodu slova a projevu.

Marek Hilšer uvádí, že kandiduje, aby do funkce vnesl novou energii a vrátil jí původní smysl, tedy službu lidem. Chtěl by připomínat témata vzdělání, vědy a výzkumu nebo klást důraz na zdravotnictví. Prezident by podle něj měl nastolovat dlouhodobější otázky, slibuje proto pracovat na strategické vizi například dlouhodobé podpory vzdělávání nebo stabilizace a rozvoje zdravotnictví.

Pavel Fischer by chtěl jako prezident propojovat vládu, Parlament a další státní instituce. Slibuje zasadit se o bezpečí a podporovat znevýhodněné a sociálně slabší občany. Z postu hlavy státu by chtěl také zařídit, aby český hlas v EU byl slyšet. Jako programové pilíře označuje rodinu, včetně zlepšení péče o seniory a podpory mladých rodin, bezpečí a rozvoj regionů.

Vratislav Kulhánek chce být prezidentem, na kterého lidé budou hrdi. Voličům nabízí místo programu své vize a priority. Zdůrazňuje svou úctu k dělníkům, řemeslníkům či sedlákům. Slibuje, že po politicích bude požadovat, aby v EU bojovali za ČR, a varuje, že jinak si mohou lidé kvůli deziluzi vynutit odchod z unie. Pokud se vláda rozhodne zahájit proces přijetí eura, nebude tomu bránit.

Jiří Hynek se prezentuje jako silný prezident pro těžké časy. Za hlavní pilíře své kandidatury označuje hájení českého národního zájmu, roli vrchního velitele ozbrojených sil a prosazování zájmů českého průmyslu. Klade důraz na sebevědomý národ, suverénní stát a obranyschopnou armádu nebo odmítá nelegální migraci.

Petr Hannig volební priority na svém webu shrnul do čtyř krátkých bodů. Slibuje ve funkci prezidenta řešit věci zdravým rozumem i srdcem. Vlastenectví podle něj nesmí být nadále odsuzováno a českým občanům nesmí nikdo zvenčí diktovat. V posledním bodě poznamenává, že z českého národa vzešly celosvětově významné osobnosti, a lidé proto mají být hrdí.