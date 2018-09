Nové povinnosti pro zemědělce? Pak jim není možné brát peníze

Pokud se zemědělcům v EU ukládají nové povinnosti týkající se například ekologie a lepšího přístupu ke krajině, není jim zároveň možné snižovat peníze z unijního rozpočtu, míní český ministr zemědělství Miroslav Toman. Na pondělní jednání s komisařem pro zemědělství Philem Hoganem v Bruselu tak bude hájit udržení rozpočtu společné unijní zemědělské politiky po roce 2020 nejméně ve stejné výši v jaké je nyní.

"Pokud po zemědělcích něco budeme chtít, bude je to stát nějaké peníze. A tak není možné po nich žádat další a další věci a peníze snižovat," řekl Toman v Bruselu před jednáním s irským komisařem.

Evropská komise pro příští dlouhodobý rozpočet unie navrhla na společnou zemědělskou politiku celkem 365 miliard eur (asi 9,4 bilionu Kč). Proti stávající výši zemědělského rozpočtu je to asi o pět procent méně.

Škrty a také existenci určitého systému stropů na platby komise zdůvodňuje nejen odchodem Británie, tedy čistého plátce do rozpočtu, ale i potřebou mít peníze na další priority, například na řešení migrační problematiky.

Podle Agrární komory by zemědělci v ČR přišli po roce 2020 asi o 4,1 procenta stávajících plateb. Proti navržené podobě rozpočtu se už ozvaly i další země, hlasitá je třeba Francie a Česká republika podle Tomana její postoj podporuje.

Česko se také spolu s dalšími státy visegrádské skupiny - tedy Slovenskem, Polskem a Maďarskem - staví proti povinným stropům na platby pro zemědělce a prosazuje zastropování jen dobrovolné.

"Postihlo by to naprostou většinu českých firem. Historicky máme danou nějakou strukturu," připomněl Toman. Stejně jako v EU existují státy, jejichž zemědělství stojí na malém a středním podnikání, dominují podle něj zemědělství v ČR velké podniky, které by povinná horní hranice plateb postihla.

Už před časem jednoznačně zastropování přímých plateb zemědělcům odmítl také český premiér Andrej Babiš. Mezi největší příjemce evropských peněz pro zemědělce patří v Česku společnosti holdingu Agrofert, který loni Babiš převedl do svěřenských fondů.

Vyjednávání o nové podobě unijní zemědělské politiky pro roky 2021 až 2027 jsou součástí diskusí o celém příštím víceletém rozpočtu EU. Tuto debatu by chtěla mít Evropská komise ukončenou ještě za stávajícího složení europarlamentu, tedy do jara roku 2019. Diplomaté to ale vzhledem k rozsahu a komplikovanosti problematiky pokládají za nepravděpodobné.

Ministr Toman v pondělí poznamenal, že pro něj je termín, kdy budou jednání ukončena, méně důležitý než to, aby se Česku podařilo v zemědělské politice své priority prosadit.