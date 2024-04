Nové výstavy v pražských galeriích otevře dnes a v nadcházejícím týdnu několik českých a zahraničních umělkyň. Rozdílný, avšak vzájemně inspirovaný přístup k umění bude tématem výstavy dvou českých autorek Ivany Štenclové a Pauliny Skavové v JSP Art Gallery. Dnes se otevírá výstava v DSC Gallery britské umělkyně Helen Beardové, jejíž díla barevně ztvárňují ženskou sexualitu. Výstavní projekt Evy Eisler s názvem Vrstvy času uvede galerie Kvalitář. V Národní technické knihovně (NTK) zahájí interaktivní prostorovou instalaci dvou zahraničních autorek Pohlceni v hloubi houští II, která se zabývá tím, jak čelit ekologickým katastrofám v moderním městském prostředí.

Výstava Skavové a Štenclové spojuje svět mytologie, lovu a smrti se světem tváří a životů konkrétních osob. "Mytologické postavy Skavové jsou smyslně, sofistikovaně a jemně ironizujícím způsobem propojené s erotickými aspekty lovectví a vtahují diváka do světa na hranici života a smrti," uvedla galerie. Přístup Štenclové je podle galerie intimnější, její postavy se stávají nesmrtelnými společně se svými malými životními příběhy. Expozice s názvem Guns and Roses bude k vidění v malostranské galerii od 17. dubna do 7. června.

Ve stejný termín se otevře také výstava české designérky a umělkyně Evy Eisler Vrstvy času. Autorka se v ní věnuje abstraktním objektům z přírodních materiálů, které evokují monumentální stavby z daleké minulosti přenesené do budoucnosti. Záměrný low-tech přístup naznačuje vzdor vůči kvapnému pokroku. Přesné linky jsou nahrazené přirozeným tvarem použitých materiálů, lámaného kamene a odřezků dřeva. Díla Eisler budou vystavená do 15. června.

Dnes se otevře expozice britské autorky Helen Beardové s názvem Topografie touhy. Autorka si klade za cíl skrze barevně syrové obrazy pochopit lidskou sexualitu, čerpá z obrazů pocházejících z pornografie, ale nově na ně nahlíží a problematizuje je. "Když Beardová obrací pozornost k ženskému pohledu na touhu, sexuální svobodu a sílu sebevyjádření prostřednictvím lidského těla, její protagonisté se stávají plně lidskými," uvedla kurátorka výstavy Jane Nealová.

Tomu, jak čelit složitým souvislostem ekologických katastrof v moderním městském prostředí, kde lidi často dusí pocity viny a bezmoci, se bude věnovat interaktivní instalace autorek Eloise Bonneviotové z Francie a Anne de Boerové z Nizozemska v NTK. Instalace, kterou pořádá Společnost Jindřicha Chalupeckého, funguje na principu virtuální hry a umožní zkoumat vzájemný vliv digitálního prostředí a přírodních ekosystémů. "Interaktivní zážitek instalace bude zpřístupněn jednotlivým skupinám hráčů a hráček během speciálně organizovaných herních setkání pod vedením uměleckého dua," stojí v pozvánce galerie. Na jednotlivé herní termíny je nutné se registrovat, což mohou zájemci udělat na webu galerie.