Nový grant má zatraktivnit výuku chemie, učitelé mohou žádat od půlky září

Podpořit atraktivní výuku chemie a nadchnout žáky a studenty pro tento obor má za cíl projekt Bezva chemie. Od 15. září si učitelé mohou požádat o příspěvek na školní chemické projekty nebo nákup pomůcek pro pokusy. V pátek to sdělila Anna Batistová, ředitelka Nadace Experientia. Nadace rozdělí 200 tisíc korun mezi dvacítku vybraných žádostí. Jejich příjem potrvá do 15. října.

"Každý učitel může žádat o příspěvek na projekt do výše 10 tisíc korun," uvedla Batistová. Podpora podle ní cílí na aktivní učitele chemie a souvisejících přírodovědných oborů.

Podle Batistové měl být grant původně určen jen na nákup pomůcek pro školní pokusy, například laboratorního skla či drobných přístrojů. Po rozhovorech s některými učiteli však nadace přidala i možnost podpory chemických projektů. "Na konci srpna byla Letní škola chemie, kterou pořádá VŠCHT, kde jsme také hovořili s učiteli. A jeden z těch zajímavých projektů, o kterých jsem slyšela, byl, že paní učitelka by se studenty chtěla zkoumat obsah dusičnanů v zelenině," popsala Batistová. "Jsme zvědaví, co bude chodit za projekty," dodala ředitelka.

Učitelé o granty požádají přes on-line formulář. "Je tam jednoduchá žádost do 1500 znaků, kde napíší, co by chtěli udělat a jaký je ten projekt," podotkla Batistová. Součástí je i rozpočet na projekt nebo plánovaný nákup. Poté odborná komise vybere dvacítku nejzajímavějších projektů či žádostí, které mohou mít na zlepšení výuky chemie největší vliv. Podle nadace bude důležitým kritériem také míra zapojení studentů.

Projekty budou hodnocené ve dvou kategoriích - základní a střední školy. Podle nadace je možné podat v rámci jedné kategorie jen jednu žádost. Například učitelé na víceletých gymnáziích však mohou žádat za obě kategorie, pokud chtějí připravit projekty s mladšími i staršími studenty. Komise žádosti posoudí do 15. listopadu, výsledky se učitelé dozvědí do dalších 14 dní.

Nadace Experientia podporuje mladé vědce a vědkyně z organické, bioorganické a medicinální chemie. Založili ji vědci a manželé Hana a Dalimil Dvořákovi. V lednu 2020 Dvořákovi oznámili, že do nadace během následujících 20 let vloží 200 milionů korun. Hana Dvořáková působila v týmu Antonína Holého, jednoho z nejvýznamnějších českých vědců posledních desetiletí, kde vznikla řada látek úspěšně používaných k léčbě virových onemocnění, včetně AIDS. Dvořákovi tímto způsobem vracejí peníze získané z podílu výnosů patentů zpátky do vědy. Nadace společně s Českou společností chemickou uděluje také Cenu Rudolfa Lukeše za výzkum v oblasti chemie.