Okamura: Bez Babiše náš program nejspíš neprosadíme

Hostem pořadu TV Barrandov Duel Jaromíra Soukupa byl předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Odpovídal na otázky týkající se hlasování o důvěře nové vlády, programových bodech vlády a také o referendu, který hnutí SPD podporuje. Ke slovu se také dostali i diváci, kteří chtěli znát odpovědi na své otázky.

"Andreje Babiše do hloubky neznám a na ničem domluvení nejsme," reagoval Okamura na otázku generálního ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa, jaké vztahy má s lídrem hnutí ANO. "Nicméně musím uznat, že ANO a KSČM jsou jediné dvě strany, které jsou ochotné spolupracovat a debatovat," doplnil. Podle něj ostatní strany nemají zájem projednávat programové body, které hnutí SPD předložilo k projednání.

Moderátor pořadu chtěl vědět, jaké programové body hnutí SPD chce prosadit, a které podle Okamury Babiš odmítá. " My jsme hned po volbách předložili 25 bodů k projednání. Jedním z nich byl například zákon o referendu a přeskupení sociálních dávek od parazitujících lidí k těm, kteří je skutečně potřebují potřebným. Zásadní rozpor vidíme v širokém referendu, který naše strana požaduje," vysvětlil Okamura. Podle něj s ní Babiš nesouhlasí.

Jaromír Soukup však Okamuru konfrontoval s tím, že když naposledy s Babišem hovořil, lídr hnutí mu přiznal, že o referendu hodlají jednat 17. ledna. Předseda SPD vysvětlil, že se snaží nalézt shodu. "Jsme ochotní se bavit o tom, že by referendum mohlo projít za předpokladu, že by bylo nastaveno větší množství podpisů. My navrhli sto tisíc, Babiš řekl, že je pro trojnásobek," objasnil Okamura.

Lídr SPD také uvedl, že by referendum umožnilo občanům rozhodovat o zásadních otázkách. Jmenoval například členství v Evropské unii, zestátnění exekutorů, zákaz idealizace islámu a zákaz přijímání migrantů.

Spolupracuje ANO a komunisté

Poté se téma hovoru stočilo na vztahy mezi jednotlivými stranami. Již na začátku pořadu Okamura potvrdil, že zájem o nějaké jednání zatím jeví pouze KSČM a ANO. Ostatní strany však zaujaly negativní postoj a odmítají jakékoli vyjednává. Někteří automaticky počítají s opozicí.

"My chceme jednat se všemi. Našly se nějaké styčné body, na kterých bychom se eventuálně mohli s ostatními shodnout, nicméně stále panuje situace, kdy ostatní okopávají kotníky jako například sluníčkářský Piráti, kteří podporují přijímání uprchlíků a navíc šíří lži o SPD," vyjádřil se Okamura. Dodal, že právě u Pirátů nechápe jejich rozhodnutí být v opozici. "Je to naivní a hloupé," doplnil. Podle předsedy SPD tak nemají šanci prosadit programové body a navíc v opozici nic nezmění. Navíc je označil za juniorku TOP 09.

"Já nechci skončit v opozici. Chci prosadit náš program, uděláme pro to maximum a víme, že bez Babiše to nejspíš nepůjde. Nicméně stále budeme v pozici, kdy budeme hlídat hnutí ANO, což právě například ČSSD nebude, neboť ti aktuálně odkývou Babišovi všechno, jen aby byli ve vládě," vysvětlil Okamura.

"Pane Okamuro, vy jste se nedávno sešel s panem prezidentem Zemanem. Co jste řešili?" zeptal se zvědavě Soukup. "Řeknu vám to stručně, většinu toho jednání bych si nechal rád pro sebe. Hovořili jsme celkem dlouze o druhém pokusu, zároveň jsme řešili také program našeho hnutí, které by mohlo mít šanci na prosazení některých programových bodů," shrnul stručně.