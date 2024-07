Olomoucký vrchní soud dnes snížil ženě trest na sedm let za organizování rozsáhlé prostituce na Těšínsku

Olomoucký vrchní soud dnes snížil o rok na sedm let trest pětašedesátileté Aleně Czakóové obžalované z rozsáhlého organizování prostituce na Těšínsku. Žena půjde do vězení za kuplířství, obchodování s lidmi a ohrožování výchovy dítěte. Podle rozsudku celkem 14 let organizovala prostituci v Českém Těšíně a na jiných místech, z těchto služeb měla podle soudu značný prospěch. Jedna z prostitutek byla v té době mladistvá, bylo jí 16 let. Obžalované původně hrozilo pět až 12 let vězení.

Ženě, která dosud nebyla trestána a částečně se doznala, hrozila sazba pět až 12 let. "Nalézací soud ženě vyměřil osm let, tedy v polovině trestní sazby a zařadil ji do věznice s ostrahou. Odvolací soud učinil v trestu mírnou korekci - doplnil dokazování zejména o zdravotní stav obžalované, která v současné době trpí závažným onkologickým onemocněním. Tuto skutečnost musel odvolací soud akceptovat, v posledním období jí byla přiznána pětasedmdesátiprocentní invalidita," uvedl předseda senátu Petr Andres.

Obhajoba dnes žádala trest podmíněný, požadovala po soudu, aby byla zproštěna obžaloby z trestného činu obchodování s lidmi a z kuplířství. Podle soudu se však její trestná činnost prokázala.

Žena podle rozsudku nabídla v Českém Těšíně šestnáctileté dceři své známé, že jí obstará peníze za poskytnutí sexuálních služeb, s další ženou ji nafotily a nabízely k prostituci na internetových stránkách. Dívka tyto služby poskytovala od srpna 2020 do ledna roku 2021, Czakóová je kvůli tomu souzena za zločin obchodování s lidmi a přečin ohrožování výchovy dítěte. V této souvislosti byla odsouzena i matka dívky. Dostala čtyřletý trest po uzavření dohody o vině a trestu. Czakóová dívce navíc musí za nemajetkovou újmu zaplatit půl milionu korun, část musí splatit společně s dívčinou matkou.

Žena půjde do vězení také za kuplířství, neboť v Českém Těšíně a na jiných místech zprostředkovávala poskytování sexuálních služeb různými ženami. Za toto zprostředkovávání si ponechala polovinu částky, kterou zákazníci ženám platili. Trestného činu se podle spisu dopouštěla v letech 2005 až 2011 a poté v letech 2014 až 2022, časová mezera souvisela s pobytem obžalované ve Skotsku. V obou těchto obdobích získala částku převyšující milion korun. Ženy se věnovaly prostituci v bytech, které jim poskytovala obžalovaná, ženy a dívky nabízela formou inzerce. Touto cestou verbovala také další zájemkyně.

Czakóová se ke svému jednání částečně doznala, u nezletilé dívky však uvedla, že netušila, kolik jí je let. Dívka ale vypověděla, že obžalovaná byla kamarádkou její matky a její věk znala - osobně jí prý přála k šestnáctinám. "Věk jí musel být znám, byla dlouholetá přítelkyně její matky, tyto skutečnosti jí musely být zřejmé," uvedl soudce Andrés. Czakóová také přiznala, že organizovala práci prostitutek, zpochybnila však otázku příjmů, které z této činnosti měla. Souzena byla totiž za to, že z trestné činnosti měla značný prospěch.