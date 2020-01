Opozice věří ve spolupráci s lidovci, Jurečka je zdrženlivý

Opoziční politici gratulovali Marianu Jurečkovi k dnešnímu zvolení novým předsedou KDU-ČSL po Marku Výborném. Opakovaně mluví o možné spolupráci stran, k níž se Jurečka staví zdrženlivě, ale kategoricky ji nevylučuje.

"Jsem přesvědčen, že naše strany mají na to, aby společně změnily Českou republiku k lepšímu," napsal na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala. Šéf Pirátů Ivan Bartoš věří v konstruktivní spolupráci nejen v podpoře rodin a sociální politiky, ale i životního prostředí.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová by chtěla, aby Jurečka zvážil výzvy někdejšího premiéra a předsedy Senátu Petra Pitharta ke spojenectví. "Je toho dost, co máme společné, a na tom je třeba stavět," napsala Pekarová Adamová. Pithart je členem lidové strany, na sjezdu byl jako host.

"Máme dlouhodobě přátelské vztahy a doufám, že budeme spíš hledat to, co nás spojuje, dívat se více do budoucnosti než minulosti," uvedl k Jurečkově zvolení předseda STAN Vít Rakušan. Lidovci a Starostové se před minulými sněmovními volbami dohodli na vytvoření volební koalice, nakonec z ní ale sešlo a každé uskupení kandidovalo do Sněmovny samostatně.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika se KDU-ČSL odtrhla od reality běžného života. "Tato strana bývala vládní a příliš seniorům ani rodinám nebo matkám samoživitelkám nepomohla. Gratuluji novému předsedovi a přeji mu větší vnímání běžného života občanů. Jen tak totiž mohou lidem skutečně pomoci v jejich problémech, které v minulosti mnohdy způsobila tato strana svou vládní angažovaností," uvedl.

Někdejší předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek si nemyslí, že by byla Jurečkovým zvolením předvolební spolupráce demokratických stran vyloučena. "To je jen černobílá zkratka lidí, kteří neznají zákoutí zákonů a chování voličů. A nepracují s daty, ale zbožnými přáními," napsal Bělobrádek na twiteru.

Jurečkovi dali delegáti přednost před předsedou poslanců KDU-ČSL Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradeckého kraje. Europoslanec Tomáš Zdechovský se na sjezdu nominace vzdal.