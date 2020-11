Pandemie připraví studenty o lyžařské kurzy, školy se bojí poplatků

Pandemie koronaviru připraví zřejmě řadu školáků o tradiční lyžařské kurzy. Podle ředitelů je situace zatím natolik nejistá, že se do jejich zařizování raději nepouštějí, obavy mají i ze storno poplatků. Některé školy místo pobytu na horách plánují například dojíždění do středisek v dostupné vzdálenosti. Školy, které již ubytování zarezervovaly, vyčkávají, jak se situace vyvine.

Možnosti, jak zajistit lyžařské kurzy, které jsou povinnou součástí výuky sedmáků, aktuálně hledá například olomoucká Základní škola Spojenců.

Problém jsou storno poplatky, kterými se hoteliéři jistí ve smlouvách. Škola čeká, zda je akceptují rodiče. "Doba je složitá, část rodičů má již nyní nižší příjem. Navíc v tuto chvíli jsou jen omezené možnosti koupit vybavení a žádné možnosti půjčit si nebo objednat zapůjčení lyžařského vybavení, a to nemluvím o servisu lyží," uvedla ředitelka Miluše Zatloukalová. Pokud bude zájem rodičů malý, je škola připravena na zkrácenou verzi v podobě denních výjezdů.

Na podobnou variantu se připravují i na Základní škole Svisle v Přerově. "Na naší škole jsme vzhledem k nepředvídatelnému vývoji epidemie přistoupili při plánování lyžařský kurzů k nepobytové formě - plánujeme výjezdy podle epidemické i sněhové situace na sjezdovky v našem nejbližším okolí," uvedl ředitel školy Miroslav Fryštacký.

Některé školy vyčkávají

Některé kurzy zrušila už dopředu Základní škola Melantrichova v Prostějově. "Naše škola v posledních letech vždy organizovala dva lyžařské kurzy. Jeden pro žáky 8. a 9. ročníků, ten jsme raději zrušili. V případě, že by se stal zázrak, tak bychom se ho pokusili zorganizovat. Druhý kurz pro žáky 7. ročníků jsme zatím nerušili, protože v rámci dobrých vztahů nemusím platit zálohu. Zde vyčkáváme, jak se situace vyvine, ale velké naděje si neděláme," uvedl ředitel Roman Pazdera. Zruší-li i tento kurz, škola ho chce nahradit sedmákům v příštím školním roce.

"Každý rok máme v plánu dva pobytové kurzy. U jednoho pro 5. třídu máme zarezervovaný termín na začátku ledna a pro druhý stupeň jsme to přestali řešit, protože vzdělávání bude priorita a sport půjde stranou. Navíc je to pro nás organizačně složité, protože tu nejsou děti a absolutně nevíme, jestli to půjde zorganizovat, či jestli nám to vláda vůbec dovolí," řekl ředitel Základní školy U Tenisu v Přerově Michal Pospíšil. Lyžařské kurzy v letošním školním roce zamítla například ZŠ Heyrovského v Olomouci.

Ostatní školy vyčkávají. Ubytování má dopředu zamluvené například Základní škola Sluneční v Šumperku, kurzy na leden a únor dosud nerušili podle ředitele Dominika Liberdy ani na jesenické základní škole, stejně jako na Základní škole Velká Dlážka v Přerově. "Máme objednáno, nachystáno, rodiče jsou osloveni a vyčkáváme na další vývoj epidemické situace," řekl ředitel Martin Černý.