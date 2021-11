Pětikoalice nechce zavírat školy, navrhuje vánoční prázdniny od 18. prosince

Koalice Spolu s Piráty a STAN, která tvoří novou vládu, slíbila, že nebude kvůli epidemii covidu-19 plošně zavírat školy. Prioritou je, aby dopady na vzdělání byly co nejmenší, řekl ve středu předseda ODS pověřený skládáním vlády Petr Fiala na tiskové konferenci k plánům opatření vůči epidemii. Pětikoalice současně podle materiálu, který rozdala novinářům, navrhuje prodloužit letos kvůli covidu-19 vánoční prázdniny. Začít by měly 18. prosincem.

"Slíbili jsme, že nebudeme plošně zavírat školy. Nechceme dopustit, aby covid -19 odnesly naše děti," uvedl Fiala. Ve školství by se podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mělo testovat vždy v pondělí tak, aby nebylo třeba posílat do karantény celé třídy.

Podle rozhodnutí vlády z minulého týdne platí povinnost testování v základních a středních školách každé pondělí do února. V pondělí končící kabinet kvůli malým zásobám testů pověřil Správu státních hmotných rezerv, aby nakoupila 14 milionů antigenních testů pro školy. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by stát měl udržovat dostatek zásob kvalitních a prověřených testů v rezervách. Měl by podle koalice mít vždy zásobu na měsíc dopředu.

Výhledově pětikoalice plánuje větší pravomoce pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygieniky o dalším postupu, například o organizaci výuky či kroužků.

Koalice je pro povinnost chránit dýchací cesty respirátory všude ve vnitřních prostorách. Pro mateřské, základní a střední školy by ale měla nadále platit výjimka, kdy je žáci a studenti nemusejí mít při výuce ve třídě. Bez respirátoru by nadále mohly děti procházet výukou v základních uměleckých školách a ve sportovních klubech.