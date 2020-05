Piráti varují, že uplatnění daňové ztráty může stát až 100 miliard korun

Pirátská strana varuje, že zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty, které je na programu Sněmovny, může stát i obce připravit až o 100 miliard korun. Strana to uvedla v tiskové zprávě. Opatření chtějí Piráti omezit tak, aby fungovalo pouze dva roky po dobu trvání koronavirové krize. Po vzoru Německa či Francie navrhují také omezit zpětně uplatnitelnou ztrátu na 30 milionů korun.

Piráti uvedli, že opatření v podobě navrhované ministerstvem financí může obce i stát připravit až o 100 miliard a nahrát daňovým optimalizacím u velkých podniků. Platnost úpravy chtějí Piráti prostřednictvím pozměňovacích návrhů omezit na dva roky. "A zadruhé limitovat zpětně uplatnitelnou ztrátu na 30 milionů korun, podobně jako v Německu nebo ve Francii. Rozpočtové dopady by se násobně snížily, prostor pro daňové optimalizace největších korporací také a pro malé a střední firmy by to byla významná pomoc," dodal Ferjenčík.

Návrh na zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob schválila vláda v pondělí v rámci protikrizového daňového balíčku. V současnosti mohou podnikatelé a firmy uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově by mohli uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Vláda plánuje, že uplatnit ztrátu zpětně bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020.

Podle Pirátů mohou pravidla využít firmy se zahraničními vlastníky či v holdingovém uspořádání. "Například svou ztrátu do určité míry přelévat mezi sebou. Třeba skrze vnitřní platby za IT, za duševní vlastnictví, vnitřními půjčkami a podobně," uvedl Ferjenčík. Varuje navíc i před dopady na rozpočty samospráv.

Opatření ve čtvrtek zkritizoval ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu jako neefektivní a selektivně podporující velké firmy. Podle ekonomů bude motivovat nadnárodní korporace k tomu, aby přenesly své daňové ztráty ze zahraničí do ČR. Sněmovní rozpočtový výbor pozměňovací návrhy omezující možnost zpětného uplatnění ztrát časově i co do velikosti odmítl.