Písek si v minulosti oblíbili politici Rašín i Hácha

Zhruba tři metry vysoký pomník schovaný na kraji lesa poblíž Budějovického předměstí v Písku připomíná, že nedaleko stála vila, kde pravidelně trávil léto prvorepublikový ministr financí Alois Rašín. Dům, kam se svou rodinou jezdil a později jej chtěl i koupit, už neexistuje. Proto místa, která si Rašín tolik oblíbil, dnes už symbolizuje jen kamenný pomník s bronzovou deskou. První československý ministr financí přitom patřil k pěti takzvaným mužům 28. října, kteří měli velký podíl na vznik republiky v roce 1918.

Rašín jezdíval do Písku už za Rakouska-Uherska a využíval byt v Sekáčově vile. Na začátku první světové války se dokonce s rodinou přesunul do Písku natrvalo, jelikož věřil, že tam bude jako už aktivní český politik více v bezpečí než v Praze. Rakousko-uherská policie však přesto Rašína zatkla spolu s dalšími nejvýraznějšími českými představiteli, kteří neuprchli do exilu, a poslala je do vězení, kde strávili tři roky. Rašín na tuto dobu vzpomíná i ve svých pamětech. "Psal si deník a v něm například stálo, jak vzpomíná na manželku a své dva syny, kteří žili v Písku," řekl ředitel píseckého Prácheňského muzea Jiří Prášek.

S koncem války a vznikem Československa se Rašín naplno vrhnul na politiku a do Písku se tak často nedostal. Ovšem následně byla Sekáčova vila na prodej a Rašín o ni měl velký zájem. "Jenže on byl pravicový politik a v Písku na radnici vládli levicoví socialisté. Takže ti to komplikovali, házeli mu klacky pod nohy a znemožnili to, aby si Rašín vilu koupil," uvedl Prášek.

Ministr financí podle něj tuto věc snášel velmi těžce a přestal do Písku jezdit. Přesto na město u řeky Otavy nezanevřel. "Písek měl potom jakýsi finanční problém, a tak se obrátili na Rašína a on městu vyšel vstříc," uvedl Prášek.

Prvorepublikový ministr financí nebyl jediným politikem, který si Písek oblíbil. Město přitahovalo i pozdějšího protektorátního prezidenta Emila Háchu. "Jezdíval sem a později si zde koupil vilu v ulici Na Trubách. Tuším, že to bylo v roce 1939. Jenže ve stejný rok se stal protektorátním prezidentem a neměl moc volného času. Proto se říká, že ve vile nikdy nebyl," uvedl Prášek. Ovšem existuje fotografie, na níž stojí Hácha na balkoně zmíněné vily. "Strávil tam ale jen asi čtvrt hodiny, když zrovna Pískem projížděl," řekl Prášek. Dodal, že vícekrát už Hácha ve vile nebyl. Po válce navíc dům propadl státu, později městu a po roce 1989 jej získali noví majitelé.