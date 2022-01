Plochy ovocných sadů podle ovocnářů klesnou o více než pětinu na 10 tisíc hektarů

Plochy ovocných sadů v České republice by se do dvou až tří let mohly snížit o více než pětinu na úroveň 10 tisíc hektarů ze současných 13 tisíc hektarů. Důvodem úbytku sadů je pokračující nízká rentabilita pěstování ovoce. Vedle trvale nízkých farmářských cen ovoce povedou podle ovocnářů k dalšímu kácení sadů i chystané změny pravidel zemědělských dotací pro roky 2023 až 2027. V pondělí to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Od roku 2011 se plochy sadů snížily o 28 procent z tehdejších téměř 18 200 hektarů. "Kromě švestek a hrušek šly dolů všechny ovocné druhy. U nejvíce pěstovaných jablek pokles činí 30 procent na 6300 hektarů," uvedl Ludvík. Plochy broskví se snížily o 70 procent, červeného a bílého rybízu o 52 procent, meruněk o 34 procent a třešní o pětinu. V produkci čerstvého ovoce je Česká republika soběstačná z 30 až 40 procent.

Pěstitelé jablek dlouhodobě čelí levné konkurenci z Polska. Dovozy jablek z Polska nastaly především po roce 2014, od kdy Polsko nemůže po ruském embargu vyvážet svou nadprodukci do Ruska. "Nyní se k tomu od ledna přidalo i embargo na vývoz polských jablek do Běloruska," uvedl Ludvík. Pěstitelé také limituje nedostatek sezonních pracovníků.

Největší problémy podle Ludvíka pociťují střední pěstitelé, kteří dodávají svou produkci za nízké ceny do obchodních řetězců. "Řada z nich uvažuje o zmenšení plochy sadů s tím, že sníženou produkci ovoce uplatní za lepší ceny na lokálním trhu," řekl Ludvík.

Chystaná změna dotačních pravidel, která by měla podpořit menší farmáře, malým ovocnářům v jejich situaci podle Ludvíka nijak zásadně nepomůže. Negativní vliv to však podle něj bude mít u větších zemědělských podniků, u nichž je ovocnářství jen jednou částí podnikání. "Pokud jim budou omezeny dotace, tak budou mít méně peněz na sanování ztrátového ovocnářství," řekl. Plánovaná úprava rozdělování evropských zemědělských dotací v ČR vyvolala v minulých dnech protesty. Vyzvaly k nim Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, podle nichž změny nespravedlivě zvýhodňují malé zemědělce. Ovocnářská unie ČR výhrady k nové dotační úpravě sdílí.

Kvůli nedostatečné obnově nyní polovina jabloňových sadů spadá do kategorie starých výsadeb s poklesem plodnosti. U červeného rybízu tvoří staré výsadby přes 90 procent ploch, u broskví to je 73 procent. Naopak díky novým výsadbám jsou na tom dobře švestky, u nichž je starých sadů jen 17 procent.

Sadů ubývá přesto, že podpora státu na výsadbu sadů je v posledních letech na dosud nejvyšších hodnotách. U jádrovin činí 240 tisíc korun na hektar, u peckovin je to 120 tisíc korun na hektar. V sezoně 2020/2021 bylo v ČR vysázeno celkem 366 hektarů sadů, z toho 157 s dotační podporou. Vykáceno však ve stejném období bylo 1217 hektarů.