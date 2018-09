Rekordní teploty hlásí šestina stanic, nejtepleji měli v Ústí

Na 24 místech v Česku naměřili teplotní rekordy pro dnešní den. Je to asi šestina z meteorologických stanic, které jsou v provozu 30 a více let. Nejtepleji bylo v Ústí nad Labem, kde maximum 32,7 stupně Celsia přepsalo dva roky starý rekord 31,3 stupně. Řekla to Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.

"Nejtepleji bylo v Ústeckém a Středočeském kraji," uvedla Křížová. Rekord jednu desetinu nad 32 stupni Celsia zaznamenal středočeský Brandýs nad Labem, 31,4 stupně naměřili v Průhonicích u Prahy. Také tato dvě nová maxima pro dnešní den překonala dosavadní hodnoty z roku 2016.

Rekordní teploty byly ale zaznamenány třeba i v Moravskoslezském kraji, kde k tomu stačilo i méně než 30 stupňů Celsia.

V noci na čtvrtek začne počasí v Česku ovlivňovat studená fronta postupující přes Německo. Nejvyšší denní teploty by se měly přes den podle předpovědi pohybovat mezi 24 a 28 stupni Celsia, na západě a severozápadě Čech bude chladněji. Místy se čekají přeháňky nebo déšť.