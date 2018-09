Vichřice se žene na Česko, na horách až o síle orkánu

Česko v neděli a pondělí opět zasáhne silný vítr, který na horách může dosáhnout i síly orkánu. Vyplývá to z výstrahy, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr může podle ústavu strhávat stromy nebo i auta a střechy domů. V části republiky působil vítr škody již v pátek a noci na sobotu.

Velmi silný a nebezpečný jihozápadní vítr hrozí od nedělních 18 do pondělních 6 hodin v celém Česku. V nárazech může dosahovat přechodně rychlosti 90 kilometrů za hodinu, tedy rychlosti silné vichřice. Na horách může mít vítr rychlost dokonce až 126 kilometrů za hodinu, což odpovídá orkánu.

O něco slabší vítr pak zřejmě bude přetrvávat až do pondělních 18.00 téměř v celé republice kromě Jihočeského a Plzeňského kraje. V nárazech může mít rychlost až 72 kilometrů za hodinu.

Pracovníci ústavu doporučují lidem, aby se pokud možno nezdržovali při silných nárazech větru venku, zvláště poblíž stromů nebo starších budov, ze kterých může vítr strhnou střešní krytinu. Rovněž by se lidé neměli vydávat do hor. Hrozí také pády elektrického vedení. Ke spadlým drátům by se lidé neměli přibližovat. Lidé by také měli podle meteorologů doma zajistit okna a dveře i schovat, či upevnit volně ležící předměty, jako květináče nebo zahradní nábytek. Vítr může strhávat i jedoucí a stojící auta.