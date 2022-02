Policie na Blanensku vyšetřuje další podvody přes web, muž přišel o půl milionu

Policie v Jihomoravském kraji vyšetřuje další podvody páchané prostřednictvím internetu. Muž na Blanensku takto přišel o více než půl milionu korun, jiný poškozený asi o 370 tisíc korun. Na policejním webu to uvedla mluvčí Lenka Koryťáková. Případy nejsou ojedinělé, před podvody na internetu policie varuje opakovaně.

"Policisté na Blanensku se v těchto dnech zabývají případem, kdy během jednoho dne přišel postupně o své úspory padesátiletý muž," uvedla mluvčí. Dosud neznámý pachatel muže přesvědčil k instalaci programu AnyDesk. Zmíněný přístup, který je v poslední době spojený především s kryptoměnovými podvody, směřuje k tomu, aby podvodník získal vzdálený přístup k cizímu počítači. "Což se potvrdilo i v tomto případě. Na dálku tak neznámá osoba provedla několik převodů na zahraniční účet. Částka provedených transakcí se tak vyšplhala téměř na 560 tisíc korun," uvedla mluvčí.

Tento případ není v Jihomoravském kraji ojedinělý. Jen za poslední měsíc přijali policisté na Blanensku dva podobné případy. První z poškozených přišel o částku téměř 150 tisíc korun, ve druhém případě šlo o částku bezmála 370 tisíc korun.

V tomto týdnu také policisté na Břeclavsku začali prověřovat podvodné jednání přes internet. Tyká se virtuální měny, kdy poškozená žena chtěla proplatit peníze v bitcoinech ze své elektronické peněženky. "Následně byla kontaktována podvodníky, kteří jí nabídli odkup této virtuální měny. Scénář se poté opakoval, tak jako v ostatních případech. Žena umožnila přístup ke svému účtu. Dosud neznámí pachatelé tak postupně převedli téměř 300 tisíc korun na cizí účet," uvedla mluvčí. Doplnila, že půjčku na účet oznamovatelky za 800 tisíc korun už podvodníci nestihli dokončit. Žena totiž vše nahlásila policii.

"Kriminalisté ve všech událostech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu, prověřují veškeré informace směřující ke zjištění totožnosti zatím neznámých pachatelů. V případě dopadení jim hrozí trest odnětí svobody až na osm let," uvedla mluvčí.

Policie se podobnými případy zabývá opakovaně a opakovaně před nimi varuje. Doporučuje neinstalovat do vlastních elektronických zařízení žádné programy, které umožňují dálkový přístup jiným lidem, cizím lidem také nepovolovat vstup do internetového bankovnictví. Doporučuje nereagovat na virtuální velmi výhodné finanční transakce a nereagovat na žádosti o sdělení ověřovacího PINu. Policie také upozorňuje na to, že žádná banka k zablokování účtu nepotřebuje údaje k bankovní kartě.