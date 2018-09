Policisté cvičně hledali migranty. Trénovali kontrolu hranic

Policejní cvičení na Břeclavsku na hranici s Rakouskem prověřilo možnost znovuzavedení hraničních kontrol. Policisté mimo jiné kontrolovali tři hraniční přechody, střežili takzvanou zelenou hranici a nacvičovali vyhledávání skupinky migrantů. Akce se zúčastnil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Cvičení začalo v úterý, hlavní část se odehrála ve středu. V akci bylo asi 140 policistů, kdy část z nich kontrolovala tři hraniční přechody, a to Mikulov, Poštorná a Valtice. Ke kontrolám použili například i detektor tlukotu srdce, který dokáže odhalit lidi ukryté v kamionu, využili rovněž techniku k odhalení padělaných dokladů. Takzvanou zelenou hranici střežili policisté na čtyřkolkách, ve vzduchu byl vrtulník.

Ministr Hamáček uvedl, že teď není žádný důvod, aby se kontroly na hranicích obnovovaly. Uvedl, že podle prognóz a analýz se žádná migrační vlna do České republiky neblíží. Řekl také, že jakkoli migrace v poslední době klesá a čísla jsou mnohem nižší než v době, kdy vrcholila, ČR musí být připravena. "A všichni jsme viděli, že Policie České republiky je připravena čelit případné migrační vlně," dodal.

Ministr vnitra má pravomoc k okamžitému zavedení hraničních kontrol po dobu pěti dní, vláda tak může udělat na 30 dní s možností prodloužení až na půl roku. Lidí, kteří se snaží na jihu Moravy nelegálně překročit hranici, podle policejních statistik ubývá. Za celý loňský rok policisté v kraji zadrželi 97 lidí, letos to od ledna do června to bylo jen 19 lidí.