Policisté obvinili z pokusu o vraždu ženu, napadla šroubovákem partnera

Policie obvinila z pokusu o vraždu čtyřiadvacetiletou ženu z Náchodska. Na konci března v opilosti zaútočila na svého partnera po předchozí slovní i fyzické roztržce. Udeřila ho šroubovákem do pravého oka a poté jej podle policie šestkrát bodla do horní poloviny těla. Ve středu o tom informovala mluvčí policie Lucie Konečná. Muž přežil díky včasnému zákroku lékařů. Obviněné ženě v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až 18 let vězení.

"Partner jí měl před tím vulgárně nadávat a několikrát udeřit. Partnerská hádka vygradovala v pokus vraždy. Měla totiž vzít šroubovák, který po ní její partner hodil, a zaútočit," popsala případ Konečná. Zraněný muž zavolal na policii a přivolaná zdravotnická záchranná služba mu poskytla první pomoc a přepravila do nemocnice v Náchodě. "Díky jejich včasnému zásahu tak krajští kriminalisté vyšetřují 'pouze' pokus vraždy," uvedla policejní mluvčí.

Jde o druhou oznámenou vraždu v Královéhradeckém kraji v letošním roce, byť ukončenou ve stadiu pokusu. Policie v úterý informovala o vraždě cizince v Hradci Králové z neděle 3. dubna. Podle policie jednačtyřicetiletý cizinec ubodal v rodinném domě stejně starého krajana, oba v Česku pobývali nelegálně, a to zřejmě už delší dobu. U zadrženého muže policisté dechovou zkouškou zjistili 2,1 promile alkoholu. Také v tomto případě útoku předcházela rozepře.

Loni policie v Královéhradeckém kraji vyšetřovala jednu vraždu a dva pokusy o vraždu. Z toho dva případy se staly ve věznicích. Všechny skutky se policii podařilo objasnit. Jedinou dokonanou vraždu podle policie spáchal loni v květnu ve vazební věznici v Hradci Králové čtyřiatřicetiletý vězeň, který v cele zabil dvaačtyřicetiletého spoluvězně.