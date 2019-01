Babiš a Zeman se sešli u tradičního novoročního oběda.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil s manželkou Monikou do Lán, kde absolvují tradiční novoroční oběd s prezidentem Milošem Zemanem a jeho chotí Ivanou. Podle Pražského hradu i úřadu vlády je setkání především společenskou událostí, při obědě ale budou jeho účastníci hovořit i o plánech vlády na letošní rok nebo o domácí a zahraniční politice.

Novoroční setkání prezidenta a předsedy vlády je letitou tradicí. Zeman s Babišem se společně s manželkami setkali při této příležitosti prvně před rokem. Mluvili především o rodinách, debatovali ale také o politice. Zeman a Babiš se poté minulý rok na pracovních schůzkách potkávali pravidelně.

Zeman při přivítání vyjádřil přání, aby se setkání s Babišem opakovalo ještě čtyřikrát. "Předpokládám, že jste pochopili skrytý význam této věty," dodal prezident. Zeman loni obhájil funkci pro další pětiletý mandát, příští řádný termín voleb do Poslanecké sněmovny je v roce 2021. Aby se Zemanovo přání mohlo vyplnit, Babiš by musel být premiérem i po nich.

Při obědě by se mohlo hovořit o případné rekonstrukci vlády, kterou premiér nevylučuje. Tématem by se mohly stát i důležité události, které tento rok Česko a svět čekají, tedy třeba odchod Británie z Evropské unie, volby do Evropského parlamentu či výročí pádu komunismu a vstupu do NATO.

Oba politici pro setkání zvolili tmavý oblek s bílou košilí a kravatou v červeném odstínu. První dáma si vzala šaty černé barvy, Babišova manželka Monika dorazila v bílém. Zeman v úvodu setkání žertoval, že Babiš sice dorazil s větší kyticí, ale prezidentova je zase hezčí.